Encara hi ha amiant a les escoles!

Fa molts, molts anys que sabem que l’amiant es cancerigen. I també sabem que al cap de 35 anys es comencen a desfer i deixen anar amiant per tot arreu. Atenent a que moltes escoles son d’abans de 1987 us podeu imaginar el problema després de més de 50 anys. Crec que hauria de ser una prioritat treure tot l’amiant de les escoles i instituts de Sabadell.
Per adonar-se de la perillositat només cal veure amb quins equipaments treballen els que han de treure uralites, semblen astronautes!
Vagi d’entrada que la competència per arreglar aquest problema és del govern de la Generalitat, del Departament d’Educació i que el problema ve de lluny.
He publicat recurrentment articles sobre el tema, no els he trobat tots. A l’ordinador vaig a articles publicats i poso “uralita” i em surt un article del mes d’octubre de 2017 on explicava que hi havia 18 escoles i 4 instituts amb cobertes amb uralita i reclamava al govern que es dones pressa. L’abril de 2022 vaig publicar-ne un altre “Fora uralites i amiant de les escoles!”. En aquells dies hi havia 16 escoles amb amiant. No vaig diferenciar escoles d’instituts.
L’any 2022 l’Ajuntament va informar que per acabar amb el problema calien 6 milions d’euros.
L’any 2024 es van treure de cinc escoles però al setembre del mateix any el Diari de Sabadell explicava que encara hi havia escoles amb uralita: Agnès Armengol, Calvet d’Estrella, Can Deu, Joan Montllor, Pau Casals, La Floresta, Roureda i La Romànica; i al CEE Francesc Bellapart i a l’Escola d’Adults de la Creu de Barberà. En alguns casos, la situació és preocupant ens deien, per exemple, al Pau Casals i al Calvet d’Estrella.
Ara el 2026 se’ns diu que efectivament es traurà la uralita del Calvet d’Estrella o el Pau Casals. Com que en alguns casos les intervencions es van fer a mitges, la veritat no sé quantes escoles i instituts queden per treure l’amiant. També té nassos que l’empresa Uralita, radicada a Cerdanyola no s’hagi fet càrrec del problema atenent a la quantitat de beneficis que van tenir durant dècades des de 1907. Els seus propietaris, la família March, ho van ser durant una gran part d’anys (fins 1993).
Molta pressa no s’ha donat els diferents governs de molts colors de la Generalitat que han anat passant. Si la Generalitat ho fa de forma tan lenta, potser que la nostra Casa del Comú, ho faci ja i passi la factura any a any a la Generalitat. Podríem aprofitar el proper estiu de 2027 per eliminar tot l’amiant de totes les escoles que manquen. L’avançament de diners de l’Ajuntament de Sabadell per obres que corresponen a la Generalitat ve de les nits dels temps. Recordo que un cop, essent alcalde Antoni Farrés, l’ajuntament va avançar diners per construir un CAP. Jo, que seguia els plens municipals pel Nou9 de Sabadell, li vaig discutir que haguéssim d’avançar diners per un tema que era competència de la Generalitat i em va dir una cosa així: què vols que haguem d’esperar 10 anys! Tenia raó.
Per cert a l’entrada de l’escola Tarlatana hi ha una coberta de plàstic que té més sutge que una xemeneia del tèxtil per dins. No es podria canviar per algun sistema més net?
En fi, soc en general optimista sobre l’evolució de la humanitat però hi ha moments en que penso que no avancem. A veure, treure l’amiant de les escoles és una prioritat absoluta. Què hi ha més prioritari que la salut dels nens i nenes? De passada podríem climatitzar de cop totes les escoles, si cal que augmentin els impostos.