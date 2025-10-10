ARA A PORTADA

Engegueu gent a la merda, és terapèutic!

10 d’octubre de 2025

Des que he fet els 45 tot són desgràcies, l’última és que m’apugen la quota de l’assegurança mèdica. Envelleixo i, automàticament, dedueixen que tindré més probabilitats d’utilitzar serveis mèdics i visites diagnòstiques, i per tant preveuen sense haver-me vist en persona que generaré més despeses a l’empresa. 

Pressuposar això és una ofensa, ja que no han vist que servidora, amb els anys millora. Mireu, per començar, he adquirit la capacitat de resiliència i l’habilitat per engegar a la merda tota persona que em falta al respecte o que s’atreveix a humiliar-me, i això hauria de comptabilitzar punts i restar quota ben segur. Des que he enviat a tres o quatre senyores al racó de pensar de la meva vida, m’ha millorat la pell, les articulacions i l’insomni. Engegar la gent que et resta o que et posa traves i ignorar les persones que es queixen i ploriquegen t’hauria de premiar en forma de tiquets regal per bescanviar a les botigues de comerç de Sabadell.

Des d’aquí demano que les assegurances mèdiques tinguin bonificacions extres: primer per continuar viva en aquest món, després per conciliar amb la canalla, també per no fer un pufo cada trimestre amb l’IVA i per últim per aconseguir fer la bugada mentre escrius aquest article, contestes els haters d’Instagram i defenses el feminisme davant de tres senyoros que em diuen: i els homes què?

No m’haurien de cobrar més, m’haurien de felicitar, nomenar i condecorar.

