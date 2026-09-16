Fidela Renom, un exemple de com obrir camí

Quants nens i nenes de Sabadell han jugat al parc Fidela Renom, actualment en obres com molts altres punts de la nostra ciutat, sense saber qui va ser Fidela Renom?
Arran de la publicació de Fidela Renom. Republicana, espiritista, feminista i laica, de Tona Majó i Genís Ribé, és un bon moment per recordar i reivindicar una figura que no només forma part de la història de la nostra ciutat, sinó que va contribuir a transformar-la.
Fidela Renom va ser la primera dona elegida regidora de l’Ajuntament de Sabadell, representant la Coalició d’Esquerres, formada per ERC, el Partit Democràtic Republicà Federal i la Unió Socialista de Catalunya.
Però quedar-nos només amb aquesta fita seria insuficient. El que és més important de la seva història no és només el càrrec que va ocupar, sinó tot allò que va defensar abans, durant i després de la seva experiència política.
Filla d’una família treballadora, educada en el laïcisme i vinculada als moviments feministes, Renom va entrar en un espai polític dominat pels homes i per les elits. Treballadora del tèxtil, va convertir els seus orígens i les seves conviccions en una manera de fer política: una eina per millorar i transformar la vida de les persones.
Des de la regidoria d’Assistència Social, sota el mandat de Magí Marcè Segarra, va impulsar la modernització de la Clínica de Maternologia i va treballar per combatre prejudicis i estigmes que condicionaven especialment la vida i l’emancipació de les dones.
Va fundar el Cos d’Infermeres Laiques i la Lliga Laica Femenina i va mantenir durant tota la seva vida una intensa vinculació amb els moviments feministes, republicans, laics i d’esquerres.
El 1939, amb la derrota republicana, es va haver d’exiliar a França. Anys després va poder tornar a Sabadell i continuar vinculada a la tasca social fins a la seva mort, l’any 1987.
Avui, gairebé un segle després que entrés a l’Ajuntament, és fàcil donar per fet que les dones formem part de la vida política i institucional. Tot i que encara som lluny d’una igualtat plena, la situació és incomparablement diferent de la que va haver d’afrontar Fidela Renom. I recordar-ho és important.
Els drets i les oportunitats que avui tenim són gràcies a dones que van lluitar, que van picar pedra i defensar que també tenien dret a decidir sobre el seu municipi, sobre la seva vida i sobre el seu futur i Fidela Renom va ser una d’elles.
La seva història continua interpel·lant-nos. No només perquè va ser la primera, sinó perquè molts dels valors que va defensar: el republicanisme, el feminisme, el laïcisme, la defensa dels serveis socials i l’emancipació de les persones, continuen formant part d’una manera d’entendre la política que avui seguim defensant i continuarem defensant com a ERC republicana. Un projecte polític basat en el benestar col·lectiu, en la igualtat d’oportunitats per a tothom, una ciutat on créixer, que posi al centre les persones i la seva dignitat, un Sabadell per viure-hi.
A la nostra ciutat tenim una responsabilitat especial amb aquesta memòria. Les ciutats també expliquen la seva història a través dels noms dels seus carrers, places i parcs. Però posar un nom en una placa no és suficient si després no mantenim viva la història que hi ha al darrere.
Fidela Renom és molt més que el nom d’un parc. És part de la història de Sabadell i un exemple de totes aquelles persones que van decidir que les coses podien ser diferents i van començar a obrir portes, en aquest cas de les dones regidores, perquè les generacions que venien darrere poguéssim travessar-les.