La setmana passada us feia una reflexió al voltant d’una frase d’una pel·lícula que va canviar la manera de relacionar-nos amb els nostres cossos. I això m’ha fet pensar en algunes de les frases cèlebres ens hem empassat i repetit per culpa del cinema i quantes d’elles ens les hem cregut com a preceptes religiosos:
“Sempre ens quedarà París”
CASABLANCA
Que ens fa creure que l’amor no gaudit en plenitud sempre serà més bonic que un de viscut de real. Espòiler: no
“Mai et deixaré anar, Jack”
TITANIC
I ella el deixa anar al cap de 3 segons, o sigui que a part de ser una mentida, per culpa d’aquesta promesa, passa tota la vida enganxada a aquest amor no viscut.
“Carpe diem”
EL CLUB DELS POETES MORTS
Quant mal ha fet aquesta frase en llatí! Dedicatòries de les teves amigues a les agendes de l’institut dels noranta carpe diem. Fins a convertir-se en el lema de senyores divorciades fent bogeries. D’acord, aprofita el moment, Antonia, gasta’t el que vulguis amb aquest viatge a Formentera, però els impostos de final de trimestre algú els haurà de pagar.
“Que la força t’acompanyi”
STAR WARS
Ja sabem que la força no ho fa tot, que l’ha d’acompanyar la manya, i una mica de sort, també.
“Ens trauran la vida, però mai la llibertat!”
BRAVEHEART
Discutible, o si no, que ens ho diguin als de l’1 d’octubre.
“Francament, estimada, me n’importa un rave”
ALLÒ QUE EL VENT S’ENDUGUÉ
O sigui, el ghosting abans que fos anomenat ghosting, una red flag de campionat que ella va trigar dècades a descobrir.
“Houston, tenim un problema”
APOLLO 13
Útil per a qualsevol desastre domèstic on hi ha un cunyat de torn a punt de dir la paraula.
“Amb gran poder ve una gran responsabilitat”
SPIDER-MAN
Frase que tothom cita, però pocs apliquen, ben bé la podria haver dit M.Rajoy.