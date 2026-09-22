Un diumenge podrem anar en cotxe al centre. En autobús, potser no

Amb el nou macroaparcament del Centre, podrem arribar al bell mig de la ciutat, a la plaça del Doctor Robert, en cotxe privat, però no en autobús. Aquesta contradicció ens hauria de fer reflexionar sobre el model de mobilitat que necessita una ciutat com Sabadell. I el govern del PSC no ho està fent, o ho fa en la via contrària al sentit comú del segle XXI. Amb la pacificació de l’eix central, una qüestió que hauria de ser irrenunciable, però el carrer ha de ser propietat del vianant, la desviació del transport públic a la plaça de Clara Campoamor, al Mercat Central o a la plaça de les Dones del Tèxtil genera dificultats de desplaçament, especialment a les persones amb mobilitat reduïda. Ho hem de resoldre.
Perquè aquesta és la contradicció que no podem normalitzar. En aquesta Setmana de la Mobilitat, parlem de mobilitat sostenible, de pacificar el centre, de reduir el trànsit i de fer una ciutat més saludable. Però si al mateix temps facilitem que el cotxe arribi fins al cor de Sabadell mentre el transport públic no té una alternativa prou freqüent i competitiva, estem fent exactament el contrari del que hauríem de fer.
No podem demanar a la gent que deixi el cotxe a casa si no li posem un autobús que funcioni. Des de Sabadell En Comú Podem tenim clar quin ha de ser el camí.
Primer: busos llançadora dels barris al centre
Sabadell necessita una xarxa de busos llançadora directes dels barris al centre, especialment els caps de setmana, que acostin el màxim possible el seu recorregut a l’eix central, sigui fent de determinats carrers d’ús exclusiu del transport públic o bé optant per autobusos més petits que puguin accedir a determinats carrers del centre. Perquè el transport públic no pot existir només per portar-nos a treballar de dilluns a divendres. Diumenge, el cap de setmana i els festius també hi ha vida, sobretot en una ciutat que batega fort com la nostra.
Hi ha famílies que van al centre, gent gran que va a comprar o a prendre un refresc en una terrassa, joves que queden amb els amics, persones que van al teatre, al cinema, a una terrassa o simplement a passejar. Si diumenge el cotxe té una porta oberta cap al centre i l’autobús no, quin missatge estem enviant?
Segon: la pacificació de l’Eix Central és irrenunciable
Si volem un centre per a les persones, l’Eix Central ha de continuar pacificat els caps de setmana, és una gran conquesta de la ciutat que no pot fer passos enrere. Per això, no podem convertir la plaça del Doctor Robert i el centre en una destinació cada vegada més còmoda per al vehicle privat i després sorprendre’ns perquè tenim més trànsit. A més, pacificar no vol dir expulsar, vol dir ordenar. Vol dir que el cotxe pugui arribar on sigui imprescindible, però que l’espai públic no estigui dissenyat al servei del cotxe.
Tercer: pàrquings dissuasius a l’entrada de l’anella central
I sí: sabem que hi ha persones que necessiten venir en cotxe, de dins i de fora de la ciutat, perquè Sabadell exerceix amb força una capitalitat econòmica, cultural o esportiva. Precisament per això proposem pàrquings dissuasius a les entrades de l’anella central, connectats amb autobusos freqüents i itineraris segurs a peu i en bicicleta. La fórmula és molt senzilla: arribes amb cotxe des dels llocs sense alternativa amb transport públic, l’aparques en un pàrquing dissuasiu i continues sense cotxe pel centre.
Això és una política de mobilitat. Es tracta de fer que el cotxe deixi de ser l’única opció còmoda, i el transport públic durant el cap de setmana guanyi terreny. A més, a Sabadell tenim una eina molt potent que no tenen altres ciutats: la TUS. Una cooperativa de transports que exerceix proximitat, que coneix la ciutat, que té vehicles adaptats, però que necessita més inversió i finançament per part de l’Ajuntament. El problema no és que la gent agafi el cotxe. És que massa vegades no li donem cap alternativa. A Sabadell tenim una oportunitat per decidir quin model de ciutat volem. Una ciutat on, per arribar al centre, la primera pregunta sigui “on aparco?” O una ciutat on la pregunta sigui “quin autobús agafo?”.
Nosaltres ho tenim clar: volem que moure’s per Sabadell no depengui de tenir cotxe. I per això, aquesta Setmana de la Mobilitat, proposem tres coses molt concretes: Busos llançadora dels barris al centre, pacificar de manera efectiva l’Eix Central i pàrquings dissuasius a l’entrada de l’anella central. Perquè una ciutat sostenible no és aquella que construeix més places perquè hi arribin més cotxes. És aquella que aconsegueix que anar al centre sense cotxe sigui tan fàcil que no calgui pensar-s’ho dues vegades. I aquesta hauria de ser la prioritat.