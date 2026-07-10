La UES enceta amb il·lusió i joventut una nova etapa

La Unió Excursionista de Sabadell (UES) és la segona entitat de la ciutat en nombre de socis després del Club Natació Sabadell. La UES té els seus orígens l’any 1908 quan es crea el Centre Excursionista del Vallès, el qual fou un dels pioners del moviment excursionista a la nostra ciutat i a Catalunya. El 1919 es va crear el Centre Excursionista Sabadell, i posteriorment el 1926 va aparèixer l’Agrupació Excursionista Terra i Mar. L’any 1970 les tres entitats fan una cosa sensacional, pels estàndards sabadellencs, en comptes de barallar-se, s’unifiquen i creen la Unió Excursionista de Sabadell. Un miracle laic.
Ara la UES té més de 1.900 socis. Fa 300 activitats l’any, mou 550.000 euros cada any (el 95% d’aportacions de socis i d’activitats), i 13.000 persones han participat en alguna de les activitats del 2025. Tot funciona per una quantitat extraordinària d’hores que aporten molts dels seus socis de forma altruista.
Aquest any vinent la UES acabarà de pagar el seu cèntric local i el tindrà en propietat per sempre. La UES és avui una entitat potent i modèlica que compta, a més, amb moltíssimes publicacions que denoten el gran nivell científic de les seves propostes.
Recentment, s’ha celebrat una assemblea en què calia escollir una nova junta, ja que s’acabava el mandat de molt d’ells. Maite Santasuana va pilotar amb mà de seda un pla per la renovació. No era fàcil. Ha estat un èxit, a més d’una renovació és també un relleu generacional impressionant.
La nova junta la presideix Xavier Oller de la secció d’espeleologia, un home amb molta preparació i que fa de pont entre generacions. A la junta hi ha també Maite Santasuana, que ara es converteix en vicepresidenta. La major part són gent nova de la qual destacaríem tres persones menors de trenta anys: Berta Suñer, Salut Estop i Arnau Pineda, que són monitors de l’Esplai la Ganyota. L’esplai està federat a Esplais Catalans, la federació laica i progressista catalana més important. La Ganyota és ara un dels millors esplais de la ciutat i simbolitza en si mateix l’esperança en el futur de la UES.
Les activitats de la UES tenen una qualitat extraordinària gràcies a una tradició i coneixements acumulats al llarg dels anys. Si sou dels que heu aterrat a Sabadell des d’altres indrets, entreu al web de la UES i quedareu enlluernats de l’enorme oferta d’activitats per a tots els gustos, edats i capacitats.
Tant si heu aterrat a la ciutat com si ho sou de tota la vida, feu-vos socis de la UES, és barat i la vostra vida millorarà molt. Millorarà la vostra salut, al·lucinareu amb els indrets que us descobriran, aprendreu i estimareu millor la natura.
Una ciutat, un país, no es pot estimar si no es coneix. I aquest és un prerequisit perquè en sorgeixi el civisme. La UES se’ns apareix, doncs, com una gran escola de civisme.
La UES recull el llegat de 120 anys d’excursionisme a Sabadell. Sempre ha entès l’excursionisme com aquell esport que trepitja el país, el gaudeix, el coneix, l’estudia, l’estima i el defensa. I això és vàlid també avui adaptant-se a la realitat del segle XXI.
La UES és una entitat sense afany de lucre i és la més gran entitat excursionista de Sabadell. Amb aquests canvis la UES, com a associació sense afany de lucre, camina amb pas segur cap al futur. La UES té com a objectius fomentar el coneixement i la defensa del medi natural i fer pedagogia a les noves generacions per promoure l’estima pel país, base fonamental per al conreu del republicanisme i la fraternitat.