Bye bye, BBVA...Goodbye

Per Manuel Costa Fernández, director de comunicació, gestor cultural, empresari i accionista del Banc Sabadell
Adeu, BBVA. Bon vent i barca nova! Per fi deixarem de sentir el teu alè al nostre clatell.
Et desitgem molta sort entre turcs, mexicans, aranzels i inflacions. El teu destí són les grans lluites, les epopeies, las gestas. Segueix el teu camí per arribar a ser to big to fail. Ja sabran el pa que s’hi dona els que algun dia t’hagin de sostenir, cosa que no voldríem pas. Ara busca’t una bonica banca europea, festeja-la, caseu-vos i no us oblideu de convidar-nos a la cerimònia, perquè vosaltres sou molt caballeros, oi? Com hem pogut comprovar en els gairebé divuit mesos que han transcorregut en la vostra companyia.
I nosaltres seguirem el nostre camí. Un conglomerat d’empleats, accionistes, i clients ens dedicarem a això que a Catalunya en diem guanyar-se la vida, que vol dir viure confortablement i defensar l’existència d’aquesta classe mitjana, avui tan amenaçada i que ha de ser el pal de paller de la nostra societat. No només a Catalunya, perquè el nostre banc té vocació regional i li agrada estar present i adaptar-se totes les cultures de l’Estat.
Sabadell és una ciutat musical. A la Fundació Òpera Catalunya i a l’Orquestra Simfònica del Vallès ara hi hem afegit un tercer conjunt: l’Agrupació Coral d’Accionistes i Empleats del Banc Sabadell que, juntament amb el duet Josep Oliu i César González-Bueno, li ha cantat les quaranta als nostres amics del BBVA.
Ara els sabadellencs que ens ocupem de la cultura podrem respirar tranquils perquè conservarem la protecció de la Fundació Banc Sabadell i perquè sabrem que el gran projecte Sabadell, Centre de Cultura impulsat pel nostre Ajuntament i pel Banc tirarà endavant.
Com a client i accionista des de fa més de seixanta anys, vull agrair a tots els que han fet possible la conservació de la nostra independència i han contribuït que la marca Sabadell quedi molt reforçada.
Moltíssimes gràcies!