Perseguits per la seva fe

Segons l’últim informe Llibertat Religiosa al Món (ACN), dues de cada tres persones viuen en països on professar la seva fe els pot costar la feina, la casa o la vida. Les xifres són aclaparadores: més de 5.400 milions de persones viuen en països (62 en total) on la llibertat religiosa pateix violacions greus o molt greus. En 24 d’aquests, la situació és crítica: la violència, la detenció o la repressió contra aquells que professen una religió no normativa o diferent de l’oficial és el pa de cada dia.
Tot i estar consagrada a la Declaració Universal dels Drets Humans, la llibertat religiosa no gaudeix de la mateixa salut a tots els punts del planeta. Sense cap sorpresa, entre les comunitats més colpejades per la persecució i la discriminació, els cristians encapçalen la llista.
A països com la Xina, Corea del Nord, Nigèria, Laos, Egipte, Nicaragua o Eritrea, és el mateix govern autoritari qui reprimeix sistemàticament els seus ciutadans amb detencions arbitràries, vigilància digital, assetjament quotidià o reducció d’oportunitats laborals, arribant fins i tot, en els casos més greus, a la destrucció de temples o la crema de textos religiosos. A llocs com l’Índia, l’Iran o Algèria, es promulguen lleis que penalitzen la conversió o el culte cristià, i al Pakistan es produeixen condemnes a mort per blasfèmia, emparades en lleis arbitràries i acusacions falses.
Paral·lelament, tant el jihadisme islàmic com el nacionalisme religiós estan creixent en aquells llocs on els cristians són minoria. Són evidents els casos de Nigèria i Burkina Faso, amb atacs de grups armats contra llocs de culte cristià, sense oblidar el crim organitzat, que es dirigeix contra comunitats i líders religiosos. Tanmateix, la violència no sempre porta uniforme governamental o indumentària militar. A vegades es presenta en forma de multituds enfurismades que incendien cases de cristians acusats falsament, com al Pakistan; altres vegades, adopta formes silencioses a través de l’assetjament burocràtic, la censura o la prohibició d’educar els fills en la pròpia fe.
Per fer un mapa de la situació: a l’Àfrica, el jihadisme ha convertit regions del Sahel en llocs on portar una creu o anar a missa pot significar una sentència de mort. A l’Àsia, l’autoritarisme controla cada gest religiós com si fos una amenaça. A l’Orient Mitjà, comunitats senceres han estat esborrades: pobles buits, temples convertits en pols i famílies forçades a l’exili. També a Hispanoamèrica, la deriva autoritària a Nicaragua ha passat de la pressió a la persecució oberta, amb sacerdots empresonats i temples confiscats.
Mentrestant, a Europa es popularitza un discurs que tendeix a menystenir els sentiments religiosos, normalitzant atacs a esglésies sota el paraigua de la llibertat d’expressió o titllant de gamberrades fets que tenen una profunditat mesquina i alarmant. Només a França (2023), es van produir prop de 1.000 atacs a esglésies, i a Espanya, només el mes d’agost passat, es van registrar set atacs o profanacions contra esglésies catòliques. Malgrat les amenaces i el risc real, els cristians continuen sent pilars de pau, d’assistència i d’esperança a tot el món. No responen amb odi, sinó amb perdó, i la seva resiliència és admirable. Ja se’ns va dir a Joan 15, 18-20: “Si el món us odia, sapigueu que a mi m’ha odiat abans que a vosaltres […] Si a mi m’han perseguit, també a vosaltres us perseguiran”.