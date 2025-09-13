ARA A PORTADA

Quin és el nostre caràcter?

"Crec que per combatre el feixisme cal que la ciutat promogui als pròxims anys el “pa intel·lectual” massa abandonat en la nostra democràcia"

13 de setembre de 2025

En aquests primers escrits de curs m’ha agafat la dèria de remoure frases que ens poden definir com a ciutat. Cal tenir-ho present pels difícils temps que s’albiren. Andreu Castells ens recordava que “la discussió civilitzada entre la nostra burgesia, el nostre moviment obrer, els federals, els amants de la cultura i de la no-violència i del pacte, va ser destruïda durant quaranta-un anys amb sang, presó, deportacions i misèria”. Crec que valdria la pena fer una crida perquè aquest esperit de “discussió civilitzada” es pugui continuar fent a la nostra ciutat quan al món això s’ha acabat.

Però a més Sabadell no és una ciutat qualsevol. Jaume Vicens Vives, en una mítica conferència Sabadell en la història universal el 13 de febrer del 1959 a la Fundació Bosch i Cardellach, va dir: “Sabadell neix, es desenvolupa i té una consciència pròpia, tan bon punt té el ressò ecumènic, un ressò universal. A través de Sabadell es poden explicar i aclarir moltes coses i processos més complicats amb els quals ens enfrontem els historiadors i els sociòlegs”. És a dir, Sabadell és prou gran perquè tot el que passi al món es reflecteixi aquí, però prou petita perquè sigui abastable tota des d’un diari com aquest. Dit a la manera sabadellenca, tenim de tot: bons, dolents i ximples. Potser més ximples?

Marian Burguès, amb una visió iconoclasta i lliurepensadora amb qui em sento emmimallat, escrivia: “El treball que ha fet Sabadell per la llibertat i el progrés correspon més a una capital que no a una població subalterna. Sabadell té els seus vicis, però també té indestructibles nuclis de virtuosos que vetllen per la seva il·lustració i que estan per damunt de l’ambient malsà que les autoritats i els diners han creat. Jo m’enorgulleixo de ser fill d’aquest poble conegut de tots els editors pel consum que fa de paper imprès, en periòdics, fullets, revistes i llibres, això és: pa intel·lectual”. Crec que per combatre el feixisme cal que la ciutat promogui als pròxims anys el “pa intel·lectual” massa abandonat en la nostra democràcia. Vol dir dedicar tots els esforços a millorar l’educació, pal de paller de la vida en comú, això és del republicanisme. El millor antídot als intents del feixisme d’esberlar la ciutat és cuidar l’educació.

Trobo a faltar un Ideari Cívic com el de la comissió de cultura de l’ajuntament republicà del 1933 (he canviat home per persona) en què deia coses com: “Sies, doncs, un esforçat patriota, un entusiasta ciutadà, però pensa que la humanitat es basa damunt d’uns principis morals que primer et proclamen persona i que, com a persona, totes les altres persones et són germanes. L’alfabet és el camí de la saviesa; (el mestre) ell et donarà la vida intel·lectual, o sia, la vida de la intel·ligència, que és com dir et donarà la llum del sol perquè vegis clares tothora les coses del món. Triomfar no vol dir de cap manera produir-se d’una faisó gloriosament apoteòsica, sinó arrelar-se en la societat, conquerir la consideració i el respecte de tothom i servir el bé comú.”

I per acabar una reflexió de Joan Sallares: “La ciutat forma un ideal patriòtic immediat. La nació no passa de ser un derivat d’aquest fet sentimental. (...) És per aquest volum de glòria que estimem la ciutat i és aquest amor el que ens fa ardits de sabadellisme.”

Intentarem seguir les esteles traçades pels nostres ancestres. Amén.

