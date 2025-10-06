Reflexions sobre l’OPA hostil: la millor decisió és no fer res

A pocs dies de finalitzar el període d'acceptació de l'OPA de BBVA sobre Banc Sabadell, voldria compartir unes breus reflexions:
Per començar, és important recordar que el caràcter hostil ja determina un punt de partida negatiu, evidenciat en el posicionament a la contra d’una gran majoria d'àmbits de la societat.
Banc Sabadell no necessita l’OPA: té 144 anys d’història, està fortament arrelat en clients i territori, sobretot en el món empresarial, ha demostrat sobradament la seva capacitat de seguir com a projecte en solitari i té un projecte de futur sòlid i consistent.
BBVA, en canvi, necessita que aquesta OPA tingui èxit per equilibrar uns riscos massa importants derivats de la distribució geogràfica del seu negoci, situació totalment diferent del Sabadell.
En aquest procés és lícit que cada part intenti convèncer a l'accionista amb els seus arguments, però és reprovable tractar els accionistes del Banc Sabadell com si fossin ignorants i utilitzar la “tàctica de la por” des de BBVA amb qüestions com:
1. Menysprear el dividend extraordinari (0,50 €) de Banc Sabadell, com si no existís, en el mateix argument amb què posen en valor el de BBVA.
2. Jugar a confondre amb la fiscalitat, quan en realitat només desapareix el risc en cas d'acceptació superior al 50%, escenari totalment utòpic en aquest moment.
3. Insistir que si l'OPA no continua endavant, l’acció Banc tindrà una baixada important, quan tots els analistes li donen un preu objectiu superior a l'actual, conseqüència d'uns excel·lents resultats, amb previsió de línia ascendent.
Per la meva trajectòria professional i com a membre de l'Associació d'Accionistes Minoritaris Banc Sabadell, he compartit opinions amb molts accionistes amb un sentiment de proximitat al Banc, i amb la gran majoria (molts d’ells històrics) coincidim completament en el rebuig categòric a l'operació del BBVA.
No en tinc cap dubte: la decisió més encertada és no fer res, i més encara considerant que una acceptació superior al 50% és impensable, i que en cas de superar el 30% -tot i que és probable que ni s'hi arribi-, si el BBVA optés per una segona OPA els accionistes podrien valorar la seva decisió amb més informació.
Tinc la seguretat que seguir com accionista del Banc Sabadell és la millor opció.