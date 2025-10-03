Sí a les retallades!

Doncs sí. Ho dic clar i català. Estic a favor de les retallades en els pressupostos de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració. Ho reconec sense cap mena de timidesa i ho comparteixo aquí avui perquè aquesta setmana hem rebut la notícia que Sabadell pujarà de nou els impostos un 2,5% i, alhora, el BBVA ha concedit un préstec de 13,9 milions d’Euros a l’Ajuntament.
Aquesta conjugació de mesures suposen un major endeutament de la nostra ciutat, és a dir, dels contribuents i, per altra banda, un increment en els costos diaris dels ciutadans. Si bé l’oposició s’ha mostrat en contra, la realitat és que pocs plantegen alternatives. Quines mesures podria aplicar l’Ajuntament que no ens perjudiquin?
En primer lloc, és més que necessari sotmetre qualsevol administració pública a auditories anuals per a analitzar quines despeses han tingut un retorn per a la ciutadania, en quin grau o incidència i si aquestes han sigut positives o negatives per al conjunt del territori. Com a conseqüència, totes aquelles despeses que no hagin tingut retorn ni hagin sigut positives han d’ésser eliminades. És a dir, hem de retallar tot allò que no sigui útil per a la ciutadania.
En segon lloc, els impostos no haurien de créixer cada any com a norma general. Ho acceptem amb resignació perquè sempre ens diuen allò que sense impostos no tenim serveis públics. Potser el que ens hauríem de plantejar és si realment volem i necessitem tots els serveis que ens ofereixen. Ens diran que si volem serveis públics gratuïts, hem de pagar impostos, però no se n’adonen que no hi ha res gratuït, que tot té un preu. I que es poden fer moltes polítiques públiques abaixant impostos, rendibilitzant els recursos actuals i buscant una major eficiència en els serveis. Ja en un article vaig dir que la burocràcia feia mal i era un obstacle. Segurament amb menys burocràcia i menys buròcrates, aquesta denúncia no tindria sentit, però malauradament aquí estic.
Segons l’informe anual de la Fundación para el Avance de la Libertad de 2025, la ciutat de Sabadell ha confirmat el suspens en la valoració en llibertat econòmica que ja va obtenir el darrer any. Segons aquest informe, Sabadell havia sigut en els últims anys una de les ciutats amb major llibertat econòmica a Catalunya fins les darreres eleccions municipals (2023). En aquest sentit, l’informe indica que hi ha hagut un increment indiscriminat dels impostos municipals. I així ho acredita, com a exemple, la gràfica publicada per aquest diari el passat 30 de setembre: l’IBI mitjà al 2023 era de 390,18.-€, al 2024 de 443.-€ i al 2025 de 454,96.-€. Amb la decisió anunciada, l’IBI mitjà serà de 466,33.-€. És a dir, en quatre anys hem patit un increment d’un 20% aproximat.
No ens podem enganyar tampoc: abaixar impostos implica obligatòriament fer retallades ja que no es poden mantenir les mateixes despeses amb una recaptació inferior. No obstant, front els catastrofistes amants dels impostos alts hem de dir que retallar el pressupost municipal i abaixar impostos són mesures positives si es fan amb el criteri de buscar el bé comú.