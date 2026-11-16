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Opinió

Sabadell ha de recuperar el Ripoll sense demora

"El Ripoll i el torrent dels Colobrers són part de Sabadell i necessitem tornar-hi de manera urgent"

16 de novembre de 2026

Aviat farà un any –com diu l’expressió– que els accessos als espais naturals de la nostra ciutat estan tancats per la pesta porcina africana (PPA). La decisió presa pel govern de la Generalitat va ser necessària per protegir la indústria porcina. Catalunya té més de vuit milions de caps de bestiar porcí, tants com habitants, i compta amb més de 5.300 explotacions arreu del país. Al Vallès Occidental, amb prou feines hi ha 17 granges, però el sector del porc és pràcticament fort en altres comarques com el Segrià (775), la Noguera (682) i Osona (609).

La PPA ha estat un risc per a la indústria i l’economia de la Catalunya interior i, en aquest sentit, creiem que ens corresponia a tots solidaritzar-nos aplicant restriccions per fer baixar les xifres de contagis.

Un any després, la realitat de la pesta porcina ha canviat molt. El nombre de casos ha baixat de manera radical: des de fa més d’un mes no s’han detectat nous casos positius. La situació sembla que està millorant i que estem davant d’un nou escenari. Entitats de la ciutat consultades pel Diari de Sabadell demanen aixecar les restriccions o que es marqui un calendari clar, negre sobre blanc, sobre la recuperació de l’activitat. L’Ajuntament de Sabadell –tots els seus grups polítics, sense excepcions– ha demanat fer canvis en les mesures per poder recuperar el nostre espai natural amb garanties. El Ripoll i el torrent dels Colobrers són part de Sabadell i necessitem tornar-hi de manera urgent.

 

 

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