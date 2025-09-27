Sigues simpàtica, també!

La història de la Tània Carretero Vilà (@taniacarretero) per aconseguir el visat de famosa i quedar-se als Estats Units un cop se li acabi el d’estudiant va començar la setmana passada amb un Reel d’Instagram (https://www.instagram.com/reel/DOq9ok2jw8E/) i s’ha convertit en una qüestió d’estat per l’star system català.
Allò que podria semblar una frivolitat, sobretot tenint en compte com estem tractant els temes d’immigració a casa nostra, s’ha transformat en una campanya de màrqueting que valora el talent, l’esforç i l’enginy per culminar els somnis d’algunes persones.
La Tiny és coneguda per fer contingut en català sobre el seu estil de vida. Amb el seu inconfusible to de veu vellutat i dolç, ens ensenya el seu dia a dia amb gràcia i espontaneïtat. Aquesta setmana ha engegat una campanya per aconseguir molts seguidors i moltes entrevistes als mitjans, perquè només així podrà demostrar davant l’administració de Trump que és mereixedora del O1, el visat que es concedeix a les persones amb un talent especial o famoses.
Té exactament un mes per exposar papers i enllaços que demostrin que és un personatge d’interès nacional. La comunitat digital s’ha bolcat amb la Tània per accelerar aquests tràmits administratius i demostrar que és una autèntica celebritat a Catalunya.
Li han fet entrevistes, reportatges i avui tindrà una columna, perquè el Diari de Sabadell no pot ser menys! Així que nosaltres també volem demostrar que les aspiracions, la tenacitat, la feina ben feta i, sobretot, la simpatia també ajuden a accelerar processos, fins i tot els tràmits més burocràtics.