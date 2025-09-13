Sobirania, educació i família

Si bé aquesta setmana hem celebrat la Diada de Catalunya, també hem començat el nou curs escolar. I entre debats de nació i debats sobre la tecnologia a les aules, ens oblidem que les veritables sobiranes en l’educació dels fills són les famílies.
La família és la institució més important a la societat perquè és aquella que dona contingut i forma als futurs adults. La família és el refugi dels nostres fills, és la transmissora directa de principis i valors, de costums i tradicions.
Mentre dura el debat sobre la sobirania de Catalunya i Espanya, ens trobem que a les famílies ens van reduint el nostre espai irrenunciable d’educar els nostres fills segons les nostres conviccions religioses, ètiques i morals. L’intervencionisme de l’administració pública respecte a l’educació està cada vegada més present en el nostre dia a dia. Aquesta colonització premeditada dels poders públics davant de la família hauria de posar-nos a tots en alerta. La usurpació del dret d’educar segons les conviccions dels pares i mares té com a objectiu la substitució de la família per un “papà Estat” que ho controli absolutament tot. L’administració pública vol decidir el què i el com han d’estudiar els nostres fills. I com a prova tenim l’ofec de l’escola concertada.
El model ideal per garantir les llibertats d’absolutament totes les famílies respecte a l’educació dels fills és el xec escolar, el qual consisteix en el fet que les famílies reben una quantitat de diners acordada per l’administració perquè inscriguin als fills allà on vulguin i, per tant, la intervenció del govern queda completament reduïda. No obstant això, considero que, malauradament, estem molt lluny de poder plantejar seriosament aquest debat. És per això que les famílies hem de defensar l’escola concertada, ja que és un dret a la llibertat d’ensenyament.
L’escola concertada està pensada per garantir el dret de les famílies que els fills rebin l’educació que considerin segons les seves conviccions. No obstant això, aquest dret està sent debilitat de mica en mica amb la plena voluntat que només existeixin dos tipus d’escola a Catalunya: pública o privada. Una vegada aquest objectiu l’hagin aconseguit des de les administracions, les famílies més desfavorides només tindran accés a l’educació pública, és a dir, la que controla al 100% la Generalitat. I, en conseqüència, l’ensenyament dependria del govern segons la seva ideologia.
Sí, l’escola concertada ha de rebre recursos públics per garantir el dret de totes les famílies a accedir a l’educació que desitgin independentment de la seva capacitat econòmica. No oblidem que els recursos públics són de tots els contribuents. Per tant, entenent l’escola concertada com un espai de llibertat per a les famílies, ha de ser protegida i garantida per totes les institucions públiques. I aquesta protecció també suposa tenir més docents i amb uns sous a l’altura de la vital importància que tenen en la nostra societat.
No ho oblidem mai: la família és la veritable sobirana per decidir l’educació dels nostres fills.