Trencar el malastruc de Primera Federació

Aquest dissabte, gairebé tres mesos després de celebrar l’ascens al Soccer Nueva Condomina de Múrcia, el Centre d’Esports Sabadell inicia la seva quarta temporada a la Primera Federació davant l’Eldense, un dels descendits de Segona Divisió A, a la Nova Creu Alta.
Fins ara, les experiències a la categoria de bronze del futbol estatal —abans era l’extinta Segona B— no han estat gaire positives per al conjunt arlequinat. Partia com un dels grans favorits a l’ascens a la seva estrena, la 21/22, després del cruel descens a Miranda d’Ebro. De fet, amb un pressupost astronòmic —possiblement el més alt del grup— va patir durant una bona part del campionat.
Una gran reacció amb l’arribada de Pedro Munitis no només el va treure de la zona perillosa sinó que va arribar a l’última jornada depenent d’ell mateix per disputar el play-off, però va fallar en una tarda per oblidar contra l’Algeciras en una NCA plena a vessar. Un fracàs esportiu que va obligar a estrènyer el cinturó econòmic el següent exercici.
De nou, es va transitar tota la temporada a la part baixa. La irrupció d’un tècnic de la casa com Miki Lladó va actuar de revulsiu per salvar els mobles a dues jornades per al final. El declivi, però, s’accentuaria en la 23/24 amb una cataracta de despropòsits, sobretot en l’àmbit esportiu, que va desembocar en un traumàtic descens a la quarta categoria a Lugo en un dels episodis més vergonyosos de la història davant un rival que no es jugava res.
Ara, s’inicia una nova etapa a Primera Federació amb un prisma diferent: l’impuls que sempre significa un ascens i el clima d’il·lusió que va provocar l’excel·lent play-off culminat a Múrcia després d’una lliga regular a Segona Federació plena de dificultats i amb moments de dubtes més que raonables.
L’afició, sobretot molta gent jove, va enganxar-se i es tracta de mantenir aquest lligam i connexió entre l’equip i la massa social, pel camí de superar molt aviat la barrera dels cinc mil abonats, una gran xifra per començar la temporada.
El Sabadell de Ferran Costa arriba a la lliga sense haver de fixar-se un objectiu d’ascens. No podem marcar un objectiu perquè és una categoria molt igualada i qualsevol pronòstic pot fallar. És evident que el Sabadell té per sobre clubs amb un potencial econòmic superior, i més en aquest nou grup, però només el dia a dia i el pas de les jornades diran fins on pot arribar. És una obvietat, sí, però és així.
La plantilla no és totalment nova, com va passar fa un any, obligats per les circumstàncies. Ara, s’han mantingut peces importants de Segona Federació que s’haurien de consolidar en una categoria superior. Els fitxatges han mostrat bons detalls.
Un factor que sempre marca és l’inici del campionat. Si és bo, insufla confiança i espanta els nervis. També és una obvietat. Per això seria important començar bé a la Nova Creu Alta i trencar així una tònica negativa de dotze anys sense guanyar a l’estrena a casa.
Cal remuntar-se al 4-0 de la primera jornada de la temporada 13/14 contra el Mallorca a Segona Divisió A. Força i honor!