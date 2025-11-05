Sí que soc un català preocupat, i com jo, molts lingüistes, sociòlegs, polítics i ciutadans que estimem la llengua i el país. Veiem amoïnats com el català, amb més de mil anys d’història, està en perill de desaparèixer. La llengua és un dels pilars fonamentals del nostre poble i ens fa una nació diferent d’Espanya, França i Itàlia, els nostres veïns i ocupants. Si perdem el català, ens diluirem dins d’aquests estats i la nostra història quedarà reduïda a allò que els vencedors hauran volgut escriure.
Si seguim així, Catalunya deixarà d’existir com a poble. El castellà, el francès o l’italià tenen estats que els protegeixen, mentre que el català no, i sense un estat que defensi la nostra llengua i la faci imprescindible, desapareixerà... i després el país sencer.
Abans de la globalització, el català es parlava amb força arreu del territori, excepte a l’àrea metropolitana de Barcelona, més afectada per la immigració espanyola de postguerra. Tot i les prohibicions històriques, la llengua resistia i fins i tot els llavors nouvinguts van impulsar escoles en català per integrar-se. Amb la democràcia, es pensava que la situació es normalitzaria, però no ha estat així. La manca de polítiques clares, la repressió constant i la passivitat dels nostres governs han fet que el català perdi força any rere any.
Davant d’aquest escenari, faig tres peticions:
- Als catalans d’orígens diversos: molts van venir fugint d’una Espanya que no els donava oportunitats i van trobar a Catalunya un lloc on prosperar i crear una família. Ara, però, és fonamental que no abandonin el català perquè, si la llengua desapareix, Catalunya i allò que l’ha fet ser el que és, la seva essència com a poble, també ho farà, i acabarem tots plegats formant part de l’Espanya que els va expulsar, la dels funcionaris, els senyorets i els terratinents.
- A les institucions catalanes: tenim lleis que protegeixen el català, però no es fan complir. El 75% de l’ensenyament hauria de ser en català a totes les escoles, però això no passa. La retolació i els elements informatius haurien d’estar en català per llei, però molts no ho respecten. Només cal aplicar la normativa, no fer res il·legal. Si l’1 d’octubre vam demostrar la força organitzativa del poble català, per què no fem el mateix per salvar la nostra llengua?
- A tots els catalans: si perdem el català, ho perdem tot, cultura, història i nació. Tothom que viu a Catalunya ha d’entendre el català, i si no el vol parlar, com a mínim ha de respectar-lo. Quan algú es nega a entendre’l o a interactuar amb nosaltres si ho fem en català, ens menysprea, i no podem permetre-ho.
Durant 300 anys d’ocupació, només la voluntat dels catalans ha mantingut viva la llengua i la cultura. Si no lluitem ara, en pocs anys el català desapareixerà i, amb la llengua, la nostra identitat. Fem-ho!