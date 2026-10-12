Una finestra oberta a l’univers

Aquest cap de setmana, Sabadell s’ha convertit en la capital estatal de l’astronomia. Professionals, investigadors, divulgadors i aficionats vinguts d’arreu s’han reunit a la nostra ciutat en el marc del Congrés Estatal d’Astronomia, que ha comptat també amb la participació de Didier Queloz, Premi Nobel de Física i una de les figures més rellevants de l’astronomia contemporània.
És un motiu d’orgull per a Sabadell. Però també una oportunitat per reflexionar sobre una idea que acompanya la humanitat des dels seus orígens: la necessitat d’entendre què hi ha més enllà del que coneixem. Des dels primers éssers humans que van aixecar els ulls cap al cel fins als telescopis més avançats d’avui, hi ha una mateixa inquietud que travessa les generacions. La curiositat. La voluntat de descobrir. La necessitat de continuar fent-nos preguntes. Potser aquesta és una de les grans lliçons que ens ofereix l’univers. Com més aprenem, més conscients som de tot allò que encara desconeixem. Cada descoberta amplia els límits del nostre coneixement, però també ens mostra nous horitzons per explorar. I aquesta no és només una lliçó científica. També és una manera d’entendre el progrés.
Les societats que avancen són aquelles que no es conformen. Les que continuen innovant, investigant i imaginant. Les que mantenen viva la curiositat i la capacitat de mirar més enllà del present. També passa amb les ciutats. Sabadell és una ciutat que ha crescut gràcies a la seva capacitat d’emprendre, d’innovar i de transformar-se. Una ciutat que ha sabut reinventar-se al llarg de la seva història i que continua mirant endavant amb ambició.
Per això l’Observatori Astronòmic de Sabadell té un valor que va molt més enllà de la ciència i la divulgació. Representa una idea important: que una ciutat també ha de reservar espais per al coneixement, la recerca i la curiositat. Perquè les ciutats no només construeixen carrers, equipaments o infraestructures. També construeixen oportunitats per aprendre, descobrir i despertar vocacions.
Durant més de trenta anys, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell ha fet una contribució extraordinària en aquest sentit. Ha apropat l’astronomia a milers de persones, ha despertat l’interès per la ciència i ha situat Sabadell com una referència en l’àmbit de la divulgació astronòmica. Aquest congrés ha estat, en bona part, un reconeixement a aquesta trajectòria.
Però més enllà del prestigi que suposa haver reunit a la nostra ciutat algunes de les veus més destacades de l’astronomia internacional, em quedo amb una imatge. Durant uns dies, Sabadell s’ha omplert de persones que han mirat cap amunt. Pot semblar una cosa anecdòtica, però no ho és. Mirar cap amunt és recordar-nos que sempre hi ha horitzons més amplis dels que veiem cada dia. Que el coneixement no té un punt final. Que encara hi ha preguntes que mereixen ser formulades i reptes que mereixen ser afrontats.
Aquest cap de setmana no hem celebrat només un congrés. Hem celebrat una actitud. La mateixa que ha impulsat els grans avenços de la humanitat. La mateixa que continua portant homes i dones a explorar, investigar i descobrir. La mateixa que ens recorda que el futur sempre comença amb una pregunta. Una actitud que també forma part de la identitat de Sabadell.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell