Gairebé 2.000 persones omplen la 10a edició de la Fira Vinalium a Sabadell

Fira Sabadell ha acollit aquest diumenge 12 d’abril la 10a edició de la Fira Vinalium, una cita ja consolidada pels amants del vi i professionals del sector. L’esdeveniment ha reunit prop de 1.900 assistents en una jornada centrada en el tast, el treball en xarxa i la descoberta de noves propostes vinícoles, amb la participació de més de 150 cellers.
La directora general de Vinalium, Lídia Gómez Muñoz, ha subratllat el caràcter professional de la fira i ha destacat al públic assistent: "Cada botiga convida els seus millors clients, és un públic seleccionat perquè no es converteixi en una festa, sinó en una trobada de qualitat". En aquest sentit, ha explicat que els cellers presenten diverses referències amb l’objectiu de guanyar presència al catàleg: "A la Fira han participat uns 250 bodeguers; cada celler ha portat vins pensats per tenir més rotació i altres per ser valorats i potser incorporats".
Per la seva banda, el fundador de Vinalium, Daniel López, ha celebrat l’evolució de la fira al llarg dels anys i el seu creixement sostingut, tot destacant que "és un esdeveniment que ha anat creixent amb el temps i del qual ens sentim especialment orgullosos". López ha remarcat que la trobada s’ha convertit en una cita clau del calendari del sector vinícola: "És un dia molt important per nosaltres, una data molt assenyalada, perquè aconseguim reunir expositors, botigues i client final en un mateix espai i amb una resposta molt positiva".
El fundador també ha volgut destacar el bon moment dels vins de marca pròpia (molt demanats pel públic durant la Fira), que guanyen pes dins l’oferta de la companyia: "tenen un èxit molt destacat, especialment novetats com els vins elaborats al Pla de Valls o referències de gran relació qualitat-preu que sempre funcionen molt bé". Segons ha apuntat, la varietat de propostes és un dels grans atractius de la fira, amb "centenars de vins per tastar i descobrir".
En aquesta línia, la responsable de producte, Carmen Aparicio, ha aprofundit en el procés d’elaboració d’aquests vins; "definim els projectes a principi d’any, busquem zones concretes i treballem directament amb cellers per crear vins que expressin el territori o les varietats autòctones". Aparicio ha detallat que Vinalium participa en tot el procés: "Anem a la vinya en època de verema, seleccionem parcel·les i fem un seguiment complet fins que el vi surt al mercat".
