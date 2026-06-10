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Sabadell

Xoca el cotxe contra un fanal, dona positiu en el test de drogues i acaba traslladat a l'hospital

L'home va ser atès d'urgència a l'Hospital Parc Taulí

  • Tram de la carretera de Caldes -
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 17:35
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 17:36

Un conductor va resultar ferit aquest dimarts al matí després de patir un accident de trànsit a la carretera de Caldes, a Sabadell. Els fets es van produir a les 11:56 hores, quan el vehicle que conduïa va sortir de la calçada i va acabar impactant contra un fanal situat al marge de la via. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels serveis d’emergència, que van atendre el conductor i van assegurar la zona per evitar nous incidents. A conseqüència de l’impacte, l’home va requerir assistència sanitària i va ser traslladat a l’Hospital Parc Taulí per ser valorat i tractat de les lesions sofertes.

La Policia Municipal de Sabadell també va intervenir en l’accident i va practicar al conductor les proves corresponents per determinar si conduïa sota els efectes de substàncies estupefaents. Segons fonts municipals, el resultat del drogotest va ser positiu. Arran dels fets, els agents han instruït diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària. L’accident va provocar afectacions puntuals a la circulació a la carretera de Caldes mentre es duien a terme les tasques d’assistència, retirada del vehicle sinistrat i inspecció de la zona. La normalitat es va recuperar un cop finalitzades les actuacions dels serveis d’emergència.

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