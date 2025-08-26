Un estiu complicat a la protectora d'animals de Sabadell

Han estat unes setmanes especialment dures a la protectora d’animals de Sabadell, en un estiu marcat pels abandonaments i l’augment d’entrades al refugi. Abandonaments a la porta del centre, deixats a la seva sort al carrer o a l’interior de motxilles. “Han hagut abandonaments molt irresponsables”, conclou Claudia Matheja, responsable del refugi. I les dades li donen la raó: només en els darrers tres mesos d’estiu les entrades s’han doblat respecte un mes qualsevol i creix el nombre d’animals que arriben al refugi a l’espera d’una llar definitiva.
Segons les darreres dades de juliol, en només un mes 89 animals han estat recollits al carrer o a les instal·lacions: 30 gossos —dels quals 15 cadells— i 59 gats, 42 dels quals també cadells. En canvi, les sortides no segueixen el mateix ritme: han trobat família només 9 gossos i 35 gats (19 d’ells gatets). “Les entrades no paren de créixer, i malgrat que augmenten també les adopcions, la balança continua sent negativa”, explica Matheja.
Mig miler d’animals més
Les xifres acumulades fins al juliol mostren un creixement preocupant. En total, el refugi ha rebut 436 animals aquest 2025, davant dels 391 del mateix període l’any passat. Pel que fa als animals adoptats o retornats als seus propietaris, també hi ha una millora amb 353 aquest any, enfront dels 301 del 2024, però insuficient per compensar l’increment d’entrades: 83 animals més es queden al refugi, a l’espera de ser escollits per la seva família.
Els gats, més adoptats
El detall per espècie revela una tendència clara: les dades mostren que l’evolució no és la mateixa. En el cas dels gossos, les entrades han crescut lleugerament, un 4% més que l’any passat (165 animals davant dels 159 fins al juliol de 2024). Les adopcions també han augmentat, però només un 5% (86 aquest any davant dels 82 de l’any anterior).
Els gats, però, han estat els grans protagonistes: el refugi ha registrat un 17% més d’entrades (271 respecte a 231), però també s’ha notat un fort increment en les adopcions, que han pujat un 37% (181 aquest any davant dels 132 del 2024). Tot i això, gran part dels gats que arriben són cadells, cosa que implica “cures molt més intenses i delicades”, segons expliquen des del refugi, i incrementa la pressió sobre el personal i els recursos de la protectora.
Després d’un 2024 històricament positiu per a la Protectora, el 2025 està tornant a marcar un canvi de tendència. L’any passat el refugi va registrar 733 entrades, la xifra més baixa de la darrera dècada. Això suposava un 7% menys que el 2023 (788 animals) i fins a un 22,5% menys que el 2022, l’any més negre en abandonaments, amb 947 animals acollits. Fins al mes de juliol, el refugi ja ha rebut 436 animals, una xifra que supera en un 11% els registres del mateix període de l’any passat, quan hi havien entrat 391.