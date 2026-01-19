Un conductor quadruplica la taxa d'alcohol permesa al volant i provoca un accident a Sabadell

El conductor d'un turisme que va gairebé quintuplicar la taxa d'alcohol permesa al volant va provocar un accident de trànsit diumenge passat a Sabadell. Els fets van succeir a les 4:43 h, a l'encreuament entre la carretera de Molins de Rei i el carrer de Rocafort, segons informen des de la Policia Municipal. En aquest punt, dos vehicles van topar lateralment i, quan els agents policials van arribar, es van dur a terme les proves orientatives d'alcoholèmia per comprovar l'estat dels conductors. Un d'ells va donar positiu amb un resultat d'1,10 mg/l, mentre que el màxim valor permès és de 0,25 mg/l. Gairebé cinc vegades menys. Davant d'això, es van instruir diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa.
Cap de setmana complicat a les carreteres urbanes
D'altra banda, des de divendres a la nit fins diumenge a la matinada es van instruir diligències a tres conductors més. En primer lloc, divendres al vespre, a les 20:58 h, la Policia Municipal va denunciar penalment el conductor d'una motocicleta per conduir sense haver obtingut mai el permís de circulació. Els agents van aturar el vehicle en qüestió a l'encreuament entre els carrers de Calderón i de Jovellanos i van interceptar-lo perquè no pogués continuar amb la circulació.
En segon lloc, a les 2:39 h de diumenge, a l'avinguda de Francesc Macià, es va fer una prova d'alcoholèmia al conductor d'un vehicle a causa d'un comportament erràtic al volant. En fer la prova, el resultat va ser de 0,78 mg/l i es van realitzar diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa. Finalment, en la mateixa línia, diumenge a les 4:11 h, al carrer de Bernat de Rocabertí, es va realitzar una altra prova d'alcoholèmia al conductor d'un turisme i va donar positiu amb un resultat d'1,02 mg/l, quatre vegades més alt del permès. També es van realitzar diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa.