Sabadell celebra el Dia Internacional de la Gent Gran en un acte institucional

Com a part de la Festa Gran 2025, aquest dimecres 1 d’octubre s’ha celebrat a l’Ajuntament de Sabadell un acte institucional amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran. Els assistents han estat les entitats que organitzen la festa, com el Consell Consultiu de Persones Gran, alguns membres del consistori i altres col·laboradors i patrocinadors. L'alcaldessa de Sabadel, Marta Farrés, ha presidit l’acte de la mà de Laura Reyes, regidora d’Infància i Gent Gran. Totes dues han expressat la importància d’aquest dia per celebrar la vellesa com a etapa vital amb valor propi. “La gent gran no ha de ser vista només des de temes com la salut, sinó com a ciutadania activa” reivindica Farrés.
La lluita contra l’edatisme és el focus d’aquesta Festa Gran. Toni Llorca, com a representant del Consell Consultiu de la Gent Gran, ha demanat que l’edat mai sigui motiu de discriminació. “Volem envellir amb dignitat, no amb por” ha declarat. Proposa combatre l’edatisme amb polítiques públiques i educació. A més, planteja impulsar el diàleg intergeneracional, fa un rebuig a la confrontació entre joves i grans: “El conflicte entre edats ens divideix”.
Els membres de les entitats remarquen que el suport institucional és imprescindible per poder reivindicar-se. “Si jo em poso a parlar d’això al carrer ningú em farà cas” expressa Maria Rosa Mota, presidenta de la Coordinadora de Casals i Entitats de Sabadell. El Dia Internacional de la Gent Gran ha de servir per donar veu a la gent gran i valorar el seu paper en la societat. “La gent gran contribueix a fer de Sabadell una ciutat més maca i cohesionada”, sosté Reyes.