Serveo s’adjudica, de nou, la neteja d’equipaments municipals de Sabadell

El nou contracte de neteja dels 140 equipaments municipals ha quedat adjudicat aquest dilluns en el ple municipal de desembre. El plenari ha atorgat la prestació del servei durant dos anys a partir de l’1 de març de 2026 extensibles a quatre amb pròrrogues amb un cost estimat de 16,2 milions d’euros, un 9,1% més que l’anterior.
La tinenta d’alcaldessa Montse González ha destacat que “s’han inclòs, tal com ens vàrem comprometre al ple, les millores sol·licitades per les treballadores” com l’increment d’un 5% del complement de l’Ajuntament, i que s’augmentarà un 2,5% addicional per cada any de contracte; que el personal pugui optar a fer més hores de nocturnitat o avançar les hores d’entrada per millorar la seva jornada laboral i es consoliden 240 hores setmanals de personal corretorn per tal de facilitar les cobertures, entre altres. També hi ha millores per facilitar l’atenció al personal; el material de treball serà ergonòmic i de fàcil manipulació i el vestuari laboral haurà de ser còmode i adaptable a diferents temperatures.
La notícia no va ser ben rebuda per part del comitè d’empresa de la CGT, del qual Juan Rabaneda ha traslladat als regidors de l’Ajuntament el “desacord i profunda preocupació” que assegura que hi ha entre treballadors perquè l’adjudicatària sigui, de nou, Serveo, “a pesar dels antecedents recents coneguts per aquesta administració” com retards en el pagament de nòmines, manca de cobertura de baixes curtes i permisos i males condicions laborals, per exemple. També hi havia representants d'UGT.
González va admetre que “tot i que a nosaltres també ens va sorprendre i ho vam mirar legalment com no pot ser d’altra manera”, “haver estat penalitzada no és un impediment legal perquè pugui participar en el procés i no podem evitar-ho”. Tanmateix, va remarcar que l’oferta integradora de l’empresa adjudicatària va resultar ser la que va obtenir major puntuació. “No podem fer una altra cosa perquè, si no, estaríem vulnerant la llei”, va afegir. González va comentar que al concurs públic es va presentar una altra empresa desconeguda pels serveis municipals i que, per tant, “no sabem si hauria sigut millor o pitjor”.
Atenció Domiciliària
En aquests moments, l’Ajuntament està licitant un altre gran contracte, el d’Atenció Domiciliària (SAED), per 8,65 milions d’euros durant un any de vigència, amb possibilitat de dues pròrrogues d’un any més cadascuna. Ara està en fase d’estudi de les ofertes presentades. I, per mantenir la vigència del contracte actual, ahir es va aprovar prorrogar-lo fins a final d’abril com a màxim. L’import de la pròrroga serà de, màxim, gairebé 2,2 milions d’euros.