Adjudicades les obres de remodelació de les places de Granada i Fidela Renom

La Junta de Govern Local va adjudicar dimarts passat les obres de remodelació de les places de Granada i l’entorn de l’escola Tarlatana, a Can Puiggener, i de la plaça de Fidela Renom, al Centre. L’actuació a Can Puiggener, adjudicada per prop de 654.000 euros, preveu substituir els jocs infantils per uns de nous i més inclusius, incorporar mobiliari urbà renovat i millorar les voreres i el sistema de reg. L’espai guanyarà vegetació amb la plantació de nous arbres i arbustives, que contribuiran a reforçar l’ombra i el confort climàtic, segons l’Ajuntament.
Per millorar l’accessibilitat del camí escolar de la Tarlatana, es convertirà en zona de vianants el passatge de la Vinya, que connecta la plaça amb l’escola. Aquest tram es pavimentarà amb llambordes vermelles i els passos de vianants de l’entorn s’elevaran fins a la cota de la vorera per afavorir la mobilitat i la seguretat de les famílies.
La Junta de Govern Local també ha adjudicat la remodelació integral de la plaça de Fidela Renom, un projecte iniciat pel quadripartit el 2018, que encara no s’ha materialitzat perquè va quedar en un calaix i que s’ampliarà amb un solar adjacent, per la qual cosa guanyarà un 34% de superfície.
Les obres s’han adjudicat per uns 681.000 euros i està previst que eliminin els desnivells existents per generar un espai completament accessible. També es renovarà l’àrea de jocs incorporant elements adaptats per a infants amb capacitats diverses. El projecte s’ha dissenyat amb la participació del Consell d’Infants i Adolescents i de centres d’educació especial com Xaloc i Francesc Bellapart, recollint les aportacions dels infants i joves.
La nova plaça quedarà a un únic nivell i s’estructurarà en dues zones diferenciades de joc envoltades de bancs integrats en parterres que incorporaran més vegetació.