L'Ajuntament encarrega a Josep Casamartina el disseny de part del futur Sabadell Centre de Cultura

El Govern de Sabadell ha adjudicat el projecte museístic de l'antic Museu del Gas a l'historiador de l'art i comissari de reconegut prestigi Josep Casamartina, que és director de la Fundació Antoni de Montpalau. L'ens ha de tenir una part destacada en el futur complex museístic del Sabadell Centre de Cultura, on exhibirà part de la seva col·lecció de moda de més de 17.000 vestits.
"El projecte museològic es desenvoluparà sobre la base que ja tenim treballada a nivell tècnic per l'Ajuntament, així com les aportacions del grup impulsor del Museu", asseguren fonts municipals, que insisteixen que volen "aprofitar el talent de sabadellencs que porten molts anys impulsant projectes artístics, museístics i expositius".
El Sabadell Centre de Cultura és un dels grans projectes anunciats en aquest mandat per transformar l'àmbit de la plaça del Gas. L'Ajuntament avança en el projecte d'elaboració del futur complex, amb el suport d'entitats com la mateixa Fundació Antoni de Montpalau, la Fundació Banc Sabadell i l'Esdi, entre altres. Falten encara els detalls del projecte i el calendari.
La Crida per Sabadell ha criticat aquest divendres l'adjudicació d'un contracte menor a Casamartina per a impulsar el projecte museístic. Creuen que hi ha un “tracte de favor” del govern municipal en l'encàrrec. "No és ètic que la mateixa persona que rep un encàrrec per definir la seva museïtzació pugui ser el beneficiari de la cessió d’un espai municipal”, exposen des de la formació, que han arribat a parlar d'una cessió que mai s'ha plantejat. Des del PSC asseguren les afirmacions de la Crida tenen "l'objectiu d'embrutar un projecte cultural emblemàtic de la ciutat".
Els socialistes asseguren que ha estat un procés "transparent i escrupolosament legal" i que "s’ha contractat un expert de prestigi nacional i internacional per elaborar el projecte museològic, mitjançant un contracte plenament ajustat a dret, i no s’ha signat cap conveni de cessió del Museu del Gas a la Fundació Antoni de Montpalau".