Els alumnes del Col·legi Tarrés volen una marea solidaria en la recollida de sang que han organitzat

Els alumnes de sisè del Col·legi Tarrés s’han proposat un repte: omplir l’escola de donants de sang. I ho han fet amb un eslògan molt clar: “Per a tu és un moment, però per a algú pot ser tota una vida”, resumeixen la Lara i la Daniela, dues de les estudiants del curs. El centre acollirà una donació de sang el 10 d’abril, de 16 a 20 h, amb accés pel carrer de Vallcorba, en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits. La iniciativa, però, no és només una activitat puntual, sinó el resultat d’un projecte educatiu que ha implicat tot l’alumnat de sisè durant setmanes.
Tot va començar a l’aula, amb una situació d’aprenentatge sobre la sang: què és, què conté, com circula pel cos... A partir d’aquí, els alumnes van fer el salt a la pràctica i van decidir organitzar una campanya real de donació. “Hem fet treballs, vídeos, cartells i eslògans, i també hem anat a altres classes per explicar-ho i perquè tothom animi a la gent a participar-hi”, expliquen.
Segons la tutora del curs i impulsora de la iniciativa, Marta Balada, l’objectiu és que l’aprenentatge tingui una aplicació social: “Encara que ells no poden donar, han vist que poden ajudar a salvar vides mobilitzant el seu entorn”. I la motivació és més que palpable a l’aula: cada alumne està demanant a mares, pares, tiets i coneguts que s’hi apropin. De fet, ja han aconseguit quasi una quarantena de donants inscrits, i la xifra va pujant. El dia de la donació, els alumnes participaran en l’organització, donant suport en la recepció i acompanyament dels participants. “A més, els donants rebran un petit obsequi elaborat pels alumnes de cinquè, i hi haurà servei de canguratge per facilitar l’assistència”, recorda Balada.
