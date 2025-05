Nou aparcament amb cent places a Sabadell

Més llocs per deixar el cotxe a Sabadell. L’Ajuntament inicia el pròxim dilluns les obres per habilitar un aparcament amb 104 places. D’aquesta manera es vol per garantir que els veïns de La Roureda comptaran amb espai d’estacionament per compensar les places que no podran utilitzar mentre duren les obres d’urbanització del solar on s’ubicarà el Complex Roureda, a l’extrem dels carrers de Costabona i d’Àger.

El nou espai estarà operatiu a finals de juny i tindrà l’accés des del carrer d'Àger, de manera que es desplaça a una cota més baixa però es troba dins el mateix entorn. I és que les obres del solar implicaran la supressió d’una part de l’actual aparcament de sorra i, temporalment, de l’aparcament en semibateria que hi ha ara al carrer de Costabona.

Durant la primera fase de les obres, i un cop el nou aparcament estigui habilitat, es construirà també una zona de jocs infantils, amb nou arbrat i mobiliari urbà. Aquests treballs compten amb un pressupost de més de 975.000 euros i la previsió és que estiguin enllestits a finals d’any.

Més endavant en aquest solar s’hi ubicarà el Complex Roureda, amb habitatges per a la gent gran, i també més habitatge protegit, a banda de nous espais d’estada i zones verdes.