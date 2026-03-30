Sabadell aprova el Pla 60+ per afrontar l’envelliment de la població

El pla inclou 16 línies d’actuació per abordar reptes en mobilitat, habitatge, salut i relacions comunitàries

  Gent gran passejant per Sabadell
Publicat el 30 de març de 2026 a les 12:41

Actualment, més de 56.000 sabadellencs tenen 60 anys o més, una xifra que es preveu que augmenti fins als 63.000 el 2030 i fins a gairebé 79.000 el 2041. És per això que el ple municipal de març va aprovar el Pla 60+ 2027-2031, l'estratègia local per donar resposta a l’envelliment progressiu de la població. El document fixa les bases per garantir els drets de les persones grans, fomentar l’envelliment actiu i millorar la seva qualitat de vida en els anys vinents, destaquen des del consistori. 

El Pla 60+ es concreta en 16 línies d’actuació prioritàries, definides des d’una perspectiva transversal. L’objectiu és abordar l’envelliment com un fenomen que impacta en múltiples àmbits, com l’espai públic, la mobilitat, l’habitatge, la salut i les relacions comunitàries. Entre les mesures destacades hi ha l’impuls del cohabitatge sènior, el reforç dels refugis climàtics i la instal·lació de més lavabos públics

També es preveu millorar la seguretat a l’espai urbà amb més senyalització i control de patinets i bicicletes, així com incrementar el nombre de taxis adaptats i els seients reservats al transport públic. A més, el Pla aposta per fomentar les activitats intergeneracionals, combatre l’edatisme i reforçar les iniciatives contra la soledat no volguda, com l’acompanyament voluntari i les visites a domicili. 

La iniciativa és fruit d’un procés participatiu que ha combinat l’anàlisi de dades demogràfiques amb tallers amb persones grans i aportacions del Consell Consultiu de la Gent Gran i dels serveis municipals. Aquest treball conjunt ha permès identificar necessitats i mancances, així com recollir propostes, de les quals se n’han prioritzat 16 per la seva capacitat innovadora.

