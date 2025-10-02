Retalls de la memòria de Sabadell ‘made in’ Xile

Nuri Marlet, sabadellenca resident a Xile des de fa més d’una dècada, ha trobat en les arpilleres —una tècnica artesanal de denúncia nascuda durant la dictadura de Pinochet a Xile— la manera d’explicar la seva ciutat i la seva memòria. Des de la ciutat de la Quillota cus Sabadell, el Vallès i la Costa Brava en retalls de tela i amb un component de denúncia, i ara prepara una nova obra sobre la dictadura franquista.
La Nuri Marlet va instal·lar-se a Xile per amor, ara fa 11 anys. I per amor és que torna cada any a Sabadell, la seva ciutat. “Enyoro Sabadell, és una ciutat tan maca. És per això que, cada any, vinc a passar uns mesos”, expressa. Quan a la ciutat xilena de Quillota floreixen les buguenvíl·lies tot l’any, la Nuri Marlet recorda les voreres, els diumenges de bullici als carrers de Sabadell i l’històric passeig de la Plaça Major. Malgrat viure a milers de quilòmetres, la seva obra artística manté un pont invisible amb la ciutat.
El seu connector entre els dos punts del mapa són les arpilleres, una tècnica xilena de denúncia política nascuda durant la dictadura de Pinochet. Amb retalls de roba, les dones cosien històries de resistència i
les venien a deu dòlars per sobreviure i, alhora, donar a conèixer la repressió que patien. “L’arpillera va ser un mitjà perquè les dones denunciessin la repressió de Pinochet”, assenyala Marlet. Amb sacs de farina o blat i retalls de roba vella, es cosien escenes que després es venien per a través de la Vicaría de la Solidaridad. “Era l’única manera de fer sortir informació de dins d’un país tancat”.
L’antic passeig de la Plaça Major
Va conèixer el país sud-americà a través de la seva vinculació amb l’ONG sabadellenca
Lliga dels Drets dels Pobles. I, anys més tard, va descobrir aquesta tècnica quasi per casualitat i ja ha creat tres arpilleres, creacions que han suposat mesos de feina. En totes hi ha paisatges i records, però també un component històric i de denúncia. En el cas de Sabadell, per exemple, ha recuperat una fotografia antiga del Passeig. “Hi surten les cases d’un costat, la font que hi havia abans, els arbres... i en aquests arbres, pancartes amb missatges com ‘No a la dictadura’ o ‘Llibertat’”. Una estampa que vol recordar la Sabadell de l’època franquista. “Cuso la nostra memòria".
Nuri Marlet exposarà una de les seves creacions a Xile
CEDIDA
La seva nova obra, ara en procés de creació, viatjarà més enllà: serà sobre Xile i també el vincle amb el franquisme. “Jo vaig viure la dictadura franquista. No la guerra civil, però sí la manca de llibertats, la censura, la por. Vaig militar clandestinament al PSUC, i això és el que vull transmetre: que una dictadura implica assassinats i repressió. Però també vull reivindicar la necessitat de defensar la dignitat com a persones”.
Avui, Marlet ha adaptat aquest llenguatge visual i el fa servir per explicar Sabadell i Catalunya i el seu propi record del franquisme.En l’arpillera que ha dedicat al Vallès hi ha muntanyes, pins i flors, i en els seus versos ha inclòs el poema de Pere Quart, Corrandes d’Exili. ‘Com el Vallès no hi ha res’.