Sabadell atorga a Aureli Argemí i Roca la Medalla al Mèrit Ciutadà a títol pòstum

"Catalunya necessita molts més Aurelis", ha comentat l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell sobre la figura d’Aureli Argemí i Roca, Argemí ha estat reconegut a títol pòstum amb la Medalla al Mèrit Ciutadà durant la tarda d’aquest dijous 15 de maig a Sabadell. Aquesta distinció, aprovada pel Ple Municipal el mes de febrer passat, reconeix la seva trajectòria com a defensor incansable dels drets nacionals i lingüístics dels pobles del món, així com el seu compromís amb la pau i la solidaritat internacional. La proposta per atorgar la medalla va ser impulsada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Argemí, nascut a Sabadell el 1936, va ser monjo de Montserrat, secretari de l’abat Escarré a l’exili, fundador del CIEMEN (Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals) i promotor de la Declaració Universal dels Drets Lingüístics i dels Drets Col·lectius dels Pobles.

Entrega de la medalla a la vídua d'Argemí, Anne Degenève

JUANMA PELÁEZ

“Catalunya necessita molts més Aurelis”

Durant l’acte, diferents veus han recordat la seva vida i llegat. Oriol Ramon i Mimó, president de la Fundació dels Drets Col·lectius dels Pobles, ha destacat que “no costava gaire ser amic de l’Aureli” recordant la seva figura com un home de fe, amb sentit de l’humor fi i compromís profund. Ramon ha explicat com Argemí va viure els seus primers vuit anys a Sabadell, dels quals en tenia “records fragmentats”, i ha ressaltat el valor de les seves memòries, de 650 pàgines, com una obra vital que recull "la llavor que va sembrar durant tota la seva vida". Ha afegit que si Aureli fos present, probablement hauria dit en veu baixa: “el premi és pel CIEMEN”, l’entitat que va fundar i que enguany celebra cinquanta anys de trajectòria.

Oriol Ramon i Mimó

JUANMA PELÁEZ

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament de Catalunya, ha volgut recordar-ho com “un home bo, sempre al servei dels altres”. Subratllant la seva capacitat per compaginar la reflexió amb l’acció, fonament indispensable per transformar la societat: “sense acció no hi ha canvi, però sense reflexió l’acció no té sentit”. Ha remarcat també el seu paper en fundar la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua o la Plataforma pel Dret a Decidir, i ha destacat el seu sentit de l’humor i la seva habilitat per “fer de pont entre entitats i partits”. “Catalunya necessita molts més Aurelis”, ha destacat emocionada.

Carme Forcadell

JUANMA PELÁEZ

Un acte de resistència democràtica

Per a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, aquest és “un dia en què la ciutat se n’orgulleix”. Ha afirmat que l’acte no només és un gest de justícia, sinó també “una manera de commemorar aquelles persones que han inspirat als altres”. Farrés ha emfatitzat en la tasca d'Argemí per posar Catalunya “al mapa internacional” i per obrir “camins de solidaritat i compromís”. “Atorgar el premi a l'Aureli és un acte de resistència democràtica”, ha afegit, destacant la medalla com un "fil que ens uneix amb la seva obra".

Anne Degenève, vídua d’Argemí

JUANMA PELÁEZ

Anne Degenève, vídua d’Argemí, ha recordat amb tendresa com ell sempre es presentava com a sabadellenc i, quan no situaven la ciutat, deia que Sabadell tenia un port molt famós conegut com Barcelona; una frase molt pròpia del seu característic sentit de l'humor. Remarcant la seva gran capacitat de “crear lligams i entendre punts de vista diferents”. Degenève ha tancat l'acte amb una de les frases que més repetia Argemí: “Sense drets no hi ha justícia, i sense justícia no hi ha pau”, un principi que va guiar tota la seva acció personal i política.