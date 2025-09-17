ARA A PORTADA

Sabadell

Per què tres avions en formació han sobrevolat Sabadell aquest matí?

Cap a les 11 h, aproximadament, s'han pogut veure tres aeronaus volant en línia

  • Els tres avions preparant-se pel festival aeri -
Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 13:41

Si aquest dimecres al matí éreu pels carrers de Sabadell, segurament us heu fixat que tres avions en formació han sobrevolat el cel de la ciutat, una imatge curiosa que no és gaire habitual en un indret com Sabadell. Aquest cap de setmana vinent, del 19 al 21 de setembre, se celebrarà, a Salou, la Festa de l'Aire, el festival aeri més gran de l'estat, i els pilots i les seves respectives aeronaus estan duent a terme els darrers preparatius per poder fer gaudir el públic amb les millors acrobàcies i piruetes aèries possibles.

A l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, li ha coincidit el soroll de les tres aeronaus amb la seva presentació dels nous autobusos articulats de la TUS. "Ens estan atacant o estem atacant nosaltres, no ho tinc clar!", ha dit de broma, en un moment que se sentien més els avions que la mateixa alcaldessa. Afortunadament, però, no ens estan atacant, sinó que són pilots acabant de polir les seves tècniques als comandaments de les aeronaus per lluir-les d'aquí a dos dies. La sorpresa dels avions no tan sols ha estat a Sabadell, sinó que, tal com asseguren diversos usuaris a les xarxes socials, el mateix entrenament s'ha pogut veure des de diversos punts de Catalunya. Així, si us interessa el món de l'aviació i les acrobàcies, aquest cap de setmana ja sabeu què fer!

 

Notícies recomenades