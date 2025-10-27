Baixada notable de les temperatures a Sabadell durant aquest inici de setmana. Aquesta matinada, els termòmetres marcaven mínimes de 6 ºC a la capital vallesana, segons els termòmetres del Servei Meteorològic de Catalunya, cosa que confirma una davallada generalitzada del mercuri i una sensació tèrmica força fresca a primera hora del matí. De totes maneres, el sol predominarà durant aquest dilluns i s'esperà un cel totalment serè sense l'aparició de cap núvol que amenaci de pluja.
A mesura que avanci la setmana, però, els núvols aniran prenent protagonisme al sol i es deixaran veure per Sabadell, principalment dimecres, quan s'espera un dia gris i, fins i tot, amb alguna ruixada a diversos punts de la ciutat. Tot i això, les temperatures no baixaran dràsticament, de moment, sinó que es mantindran en la mateixa dinàmica que aquest cap de setmana, encara que potser augmenta alguns graus la temperatura. A partir de dijous, però, la probabilitat de pluja augmenta notablement, segons el Meteocat, i es preveuen ruixats intermitents fins divendres a la nit. Durant el cap de setmana, no es calcula que hi hagi ruixats i, de fet, la temperatura podria escalar un parell de graus, assolint les màximes de 22 ºC i mínimes de 13 ºC.