Els accidents de trànsit urbans baixen més d'un 4% en un any

Sabadell és una ciutat molt transitada per tota mena de vehicles durant tot l’any. Amb més de 225.000 habitants, cada dia agafen el transport privat desenes de milers de ciutadans i de gent que ve a la ciutat a treballar i, en conseqüència, l’accidentalitat es veu reflectida en l’abundància de trànsit que es viu a Sabadell des de fa molts anys. Segons la memòria de la Policia Municipal del 2024 -les últimes dades disponibles-, des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de l’any passat hi va haver 1.248 accidents de trànsit a la ciutat. Aquesta xifra, suposa un descens d’un 4,15% respecte al 2023, quan n’hi va haver 1.302, i confirma la tendència a la baixa dels darrers anys, a pesar de l’ascens postpandèmia pels baixos valors del 2020.
D’aquests 1.248 sinistres, 529 (42,39%) van acabar amb ferits i van acumular un total de 654 persones afectades, en diversos graus de gravetat. De la xifra total de persones que van resultar ferides en algun accident de trànsit, el 94,19% (616 persones -la xifra més baixa des de 2019 sense comptar els dos anys de pandèmia-) van patir ferides lleus, mentre que el 5,81% restant, un total de 38 individus, van acabar ferits greus (37) o morts (1).
Quines són les principals causes?
Els accidents de cotxe urbans sovint queden, afortunadament, en un ensurt i no transcendeixen. Els dos principals motius d’accident durant el darrer any van ser els xocs (304 casos, un 24,4%) i les col·lisions d’envestida lateral (308 casos, 24,7%), característics dels conductors que se salten els senyals que els obliguen a cedir el pas o a frenar. Seguidament, la col·lisió per enllaç es va produir 192 vegades en tot l’any (15,4%); hi va haver 115 col·lisions per fregament lateral (9,2%), i 111 atropellaments, que van suposar el 8,9% dels sinistres totals.
D’altra banda, hi ha altres tipologies d’accident que no van ser tan freqüents, tot i que van suposar una quantitat notable en el conjunt de sinistres que es van registrar durant el 2024. Les caigudes de motocicletes es van registrar un total de 84 vegades (6,7%) i els fregaments entre vehicles, que no van suposar grans danys ni materials ni personals, van escalar fins als 83 casos (6,7%). Finalment, es van registrar 29 col·lisions frontals (2,3%); 16 sortides de via (1,3%), i, per acabar, es van comptabilitzar quatre accidents en tonell i un en campana.
115 vianants implicats, en total
Un dels majors perills dels ciutadans es troba a l’hora de travessar carrers, carreteres i vies. Si bé és cert que hi ha molt incivisme i sovint falta consciència de la perillositat dels vehicles, un total de 115 vianants es van veure implicats en algun accident relacionat amb els vehicles motoritzats durant el 2024. 22 d’ells van resultar absolutament il·lesos; 79 d’ells, lleus, i els 10 individus restants implicats en sinistres van resultar ferits de gravetat. Des del consistori es duen controls de velocitat freqüents en diversos punts de la ciutat per reduir al màxim la probabilitat que hi hagi qualsevol sinistre, així com la implementació de diversos semàfors. Cal tenir mil ulls a la carretera i, sobretot, a l’hora de travessar!