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Ensurt per un cable que treia guspires al Centre

Sabadell

Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins al lloc del succés

  • Bombers a la zona del succés -
Publicat el 06 d’octubre de 2026 a les 19:48
Actualitzat el 06 d’octubre de 2026 a les 19:49

Una dotació dels Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins a la via de Massagué, 21 (Centre) perquè sortien guspires d'un cable. No consten ferits i es desconeixen les causes del succés.

Des del cos d'emergències expliquen que han rebut l'avís a les 19.09 h i en menys de 30 minuts s'ha pogut retirar la dotació en haver resolt la incidència immediata.

  • Bombers a la zona del succés
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