ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell reprova el regidor de Vox que va fer veure que disparava un tret al ple Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell El terreny de la futura ciutat esportiva del CE Sabadell, inundat pel temporal Albert Acín Serra
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Sabadell "És un aparcament de motos": Veïns de la Creu de Barberà reclamen recuperar la plaça més antiga del barri Marta Ordóñez
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Sabadell Sense tren, sense informació i sense alternatives: un any caòtic a la xarxa de Rodalies Jan Cañadell Puigmartí
Ensurt per un cable que treia guspires al Centre
Sabadell
Una dotació de bombers s'ha desplaçat fins al lloc del succés