FOTOS | Cau un altre arbre de grans dimensions a Sabadell

Nou ensurt per la caiguda d'un arbre de grans dimensions a Sabadell. Aquesta vegada, els fets han passat dimarts, a primera hora de la tarda, al carrer de Juli Garreta, al barri de Cifuentes. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de la una i s'hi han desplaçat amb dues dotacions. L'exemplar ocupa espai de la via pública i dificulta la circulació de vehicles. Els efectius treballaven per retirar-lo de seguida. Afortunadament, la caiguda no ha afectat cap persona que en aquell moment es trobés en aquest punt, malgrat que ha caigut damunt d'un cotxe que ha quedat inaccessible.
La jornada està marcada per un temporal de pluja i vent que sobretot es viu al nord-est de Catalunya. A la ciutat, els cossos d'emergències només han tingut una altra sortida, al carrer de Maestrat, per unes goteres en un fals sostre. De moment, però, l'episodi -amb ratxes de vent fregant els 40 km/h- no deixa danys importants a casa nostra.
Sabadell ha patit des de principi d'any tres caigudes d'arbres. La primera va tenir lloc el 9 de gener, a l'illa Àurea, al barri de les Termes, en un dia marcat per les fortes ventades. La segona va ser dissabte passat, quan un pi de grans dimensions va precipitar-se al costat de la Torre de l’Aigua. Per sort, en cap dels casos s'han hagut de lamentar danys personals, però la situació preocupa la ciutadania.
Fotos de David Chao: