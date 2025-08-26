Clam per retirar un camió calcinat a Gràcia: “Es va cremar fa mig any”

“Ningú ha retirat aquest camió després de mesos cremat, està a la vista de tots els conductors que travessen la Gran Via”, exposa un veí del barri de Gràcia de Sabadell. Les restes d’un camió que va cremar el passat febrer continuen intactes al solar situat entre els carrers de Domènech i Muntaner i Joaquim Blume.
Mig any després, el remolc calcinat s’ha convertit “en un focus d’incivisme i malestar”, apunten veïns pròxims al solar, ubicat al polígon industrial Sud-oest. Segons expliquen residents de la zona, fins fa poc, a l’interior del remolc s’hi havien acumulat objectes com un petit sofà, restes d’ampolles de vidre i mantes. “Genera una imatge de deixadesa”, denuncia una altra resident.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, fonts municipals sostenen que es van iniciar els tràmits per la seva retirada tan bon punt es va produir l’incident, fa sis mesos. Ara bé: assenyalen que les grans dimensions del remolc i el fet que estigui matriculat a Romania dificulta la localització del propietari per notificar-li la retirada, fet que que “ha endarrerit el procés”.
S’espera que en les pròximes setmanes el vehicle es retiri, segons previsions de l’Ajuntament. El 23 de febrer d’enguany, l’incendi va obligar a mobilitzar una dotació dels Bombers de Sabadell, que van aconseguir apagar les flames en menys de mitja hora. El foc, declarat cap a les 2.29 h de la matinada, va afectar el remolc del tràiler, el seu interior i la lona, així com un altre camió estacionat a tocar.