Contra les infraccions de ciclistes i usuaris de patinets a Sabadell

Els patinets i bicicletes, sota la lupa a Sabadell. Fins al pròxim diumenge 25 de maig, el Servei Català de Trànsit coordina amb Policies Locals de Catalunya -inclòs el cos municipal de la ciutat- una campanya preventiva de vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà i també de protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris.

Durant aquests set dies, en el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. També es vigilarà l’ús del casc homologat en els casos que correspongui i el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de trànsit. A més, també es controlarà als conductors dels vehicles a motor per si dificulten la mobilitat dels ciclistes o si els posen en risc.

Què castigaran els agents?

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (VMP), enfocats en els patinets, cal recordar que els conductors estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com amb qualsevol altre vehicle. La llei de Trànsit estipula que els patinets elèctrics no poden circular per travesseres, vies interurbanes o túnels urbans; els conductors estan obligats a sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues -taxa 0,0 per a menors-; no es pot utilitzar mòbil ni auriculars durant la conducció d’un patinet elèctric; el seu ús és unipersonal (sense acompanyant); no es poden superar els 25 km/h; i, de nit o amb poca visibilitat, cal circular amb llum i roba o elements reflectors.

Aquests seran alguns dels aspectes que agents de la Policia Municipal de Sabadell controlaran aquesta setmana en el marc d’aquesta campanya intensiva. En l'àmbit català, en la darrera campanya policial el gener del 2025, i en el cas dels ciclistes, es van imposar un total de 393 denúncies, 345 a i 48 a altres usuaris. La majoria de les denúncies als ciclistes van ser per distraccions (212) i per circulació de risc (104). Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, es van imposar 120 denúncies diàries. En concret, en una setmana es van fer un total de 848 denúncies en relació amb patinets elèctrics i la majoria d’aquestes van ser per les condicions de circulació del vehicle (770) o pel casc i altres elements de protecció (57).

Dues multes al dia de mitjana

En els últims anys, de mitjana, a Sabadell es posen unes 800 denúncies a conductors de patinets per diferents infraccions a Sabadell. Això suposa que cada dia es multen dues persones per saltar-se la normativa. Segons es desprèn de les darreres memòries policials, circular per la vorera, anar dues persones o més a bord o conduir amb auriculars són les sancions més habituals a la ciutat.