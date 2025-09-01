Ja hi ha calendari de vacunació de la grip: "El 75% dels ingressats a l'UCI no estaven vacunats"

El Departament de Salut iniciarà la campanya de vacunació de la grip i la covid-19 el 22 de setembre, començant per les residències de gent gran, les persones majors de 80 anys i les dones embarassades. Tot i que la temporada passada la incidència del virus va ser un 35,6% superior a l’anterior, hi va haver menys ingressos i casos greus. El pic màxim d’ingressos per grip va ser un 39% inferior, i els hospitalitzats es van reduir a la meitat (1.403, davant els 2.777 de l’any anterior). Els responsables sanitaris alerten, però, que el 75% dels pacients ingressats a l’UCI per grip no estaven vacunats, i insisteixen en la importància de protegir-se.
Com a novetat, també s’avançarà la vacunació dels infants de 6 mesos a 5 anys (només contra la grip) i del personal sanitari i sociosanitari, davant la previsió que la temporada de la grip podria començar entre dues i quatre setmanes abans que altres anys.
I la resta de col·lectius?
A partir del 13 d’octubre, la vacunació s’obrirà a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, especialment majors de 60 anys i persones amb malalties de risc. “Volem augmentar la cobertura vacunal i reduir l’impacte de les infeccions respiratòries agudes”, va assenyalar el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en la presentació del calendari.
Com en temporades anteriors, es podrà rebre la vacuna de la grip i la de la covid en la mateixa visita. L’objectiu és que els col·lectius vulnerables estiguin protegits abans del desembre, quan habitualment creixen els contagis. De cara a la nova temporada, Salut preveu una incidència similar o lleugerament inferior a la de l’any passat, amb una possible anticipació d’entre dues i quatre setmanes. Es preveu la cocirculació dels virus de la grip A i B, amb clara predominança de la grip A, i una baixa circulació del coronavirus, tot i l’aparició de la variant XFG.
Baixa cobertura entre sanitaris
Un dels reptes és augmentar la protecció del personal sanitari. Només un de cada quatre professionals es vacuna de la grip, i les xifres estan estancades des de fa anys (25,3% la darrera temporada). Salut preveu impulsar accions específiques per millorar aquestes dades.
En general, la cobertura tampoc és òptima: la temporada passada es van vacunar el 38,1% de les persones recomanades contra la grip i el 29,8% contra la covid. En el cas dels infants de fins a 5 anys, la cobertura va créixer del 28,2% al 35,8%.