Indignació veïnal a Can Rull per la desaparició d’una placa en homenatge a Miguel Ortiz

Veïns dels carrers Via Alexandra i Lucreci, al barri de Can Rull, han expressat la seva "profunda indignació" arran de la desaparició d’una placa col·locada en homenatge a Miguel Ortiz Corral, "un veí molt estimat i compromès amb la vida comunitària". La placa, instal·lada el 3 de març de 2024 al carrer de Lucreci, havia estat inaugurada en un acte emotiu amb la presència de nombrosos veïns, familiars i representants municipals, entre els quals hi havia l’alcaldessa Marta Farrés i la tinenta d’alcaldessa Mar Molina.
La iniciativa per dedicar aquest espai a Miguel Ortiz havia sorgit de la mateixa comunitat veïnal, que, a través de l’Associació de Veïns de Can Rull, va demanar a l’Ajuntament que aquell tram sense nom portés el nom del veí homenatjat. No obstant això, fa unes setmanes, els veïns van descobrir que la placa havia estat arrencada. El gest ha generat malestar i indignació entre el veïnat, que no comprèn com algú ha pogut retirar un símbol que recordava una persona molt apreciada i que havia contribuït notablement al barri.
Els veïns consideren que l’acte és “miserable”, i assenyalen que atempta contra la memòria d’algú que "va treballar de manera desinteressada pel bé comú". Per aquest motiu, han decidit denunciar públicament els fets i fer-los arribar a l’Ajuntament perquè es prenguin mesures. Juan Moreno, president de l’Associació de Veïns de Can Rull, ha expressat amb contundència el rebuig dels veïns: “S’han endut la placa que estava cargolada a la paret. I hi han fet pintades a sobre, i volem denunciar i assenyalar aquest vandalisme”. Segons explica, l’impacte emocional ha estat notable, especialment entre els fills de Miguel Ortiz, amb qui també han pogut parlar.
Els veïns han reiterat la seva voluntat de continuar reclamant respecte per la memòria del seu veí i d'evitar que fets com aquest quedin impunes. Han comunicat que faran arribar formalment la queixa al consistori perquè es prengui nota del que ha passat i es puguin valorar accions concretes.