Canvis en la rua de Carnaval a Sabadell 2026: quin serà el recorregut?

Sabadell ja ho té tot a punt per celebrar una de les cites més esperades del calendari festiu: la tradicional rua de Carnaval. Enguany, la desfilada recorrerà alguns dels carrers més emblemàtics de la ciutat, amb un itinerari pensat per portar la festa a tots els racons, però amb canvis respecte a altres edicions.
La rua de Carnestoltes de diumenge serà de sud a nord, i no pas de nord fins al sud, com era habitual. Començarà a les 16.30 h a la Gran Via, a l’alçada de la Gironina, punt de concentració de comparses, carrosses i colles que, un any més, faran gala de la seva creativitat amb disfresses espectaculars i música festiva. La seguirà l'itinerari per la Rambla fins a arribar a l' Ajuntament, on habitualment s’aplega públic per veure el pas de les comparses, seguirà pel passeig de la Plaça Major, un dels trams més amplis i concorreguts; Via Massagué, Ronda Zamenhof i Plaça Catalunya, on la desfilada enfilarà el tram final cap a l’Eix Macià. La festa culminarà a la zona de l’Eix Macià, on està prevista l’arribada aproximada a les 21.00 h. En aquest punt es farà l’entrega de premis a les millors comparses i carrosses, una de les activitats més esperades pels participants. El lliurament tindrà lloc a la plaça de l’Argub, dins la mateixa àrea de l’Eix Macià.
Es manté, però, el format de dissabte, amb el concurs de disfresses infantils a la plaça del Doctor Robert, l'arribada del rei Carnestoltes i el repartiment de catxaruta –l’escudella més vallesana que de fa més de 25 anys és tradició fer-la per carnestoltes, una tradició que esgota les 250 racions que s’elaboren–, sopar popular i DJ. "Esperem que sigui un cap de setmana força multitudinari. Cada any s'hi apleguen 2.800 persones i entre 25 i 30 carrosses de Sabadell i altres municipis de Catalunya", exposa Quique Peidró, un dels organitzadors. "És una rua amb molta força al territori", afegeix.