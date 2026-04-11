Les Caramelles recorren el Centre amb 14 cantades i bona resposta ciutadana

Música i tradició han estat protagonistes aquest dissabte 11 d'abril als carrers del Centre de Sabadell. La Societat Coral Estrella Daurada ha organitzat un total de 14 cantades de Caramelles en un recorregut que ha inclòs diversos punts comercials i espais destacats, amb parades en carrers com la Via de Massagué, el carrer de Vilarrúbias o la ronda Zamenhof, així com al Mercat Central.
El president de l’entitat, Isidre Sitges, ha valorat molt positivament la jornada: "Aquest any, un cop més com des de 1956, amb l’únic parèntesi de la pandèmia, la Societat Coral Estrella Daurada hem sortit a cantar Caramelles pels carrers i places de la nostra ciutat. La jornada ha anat força bé, hem fet 14 cantades i estem satisfets de la resposta ciutadana".
De cara a dissabte vinent, la coral tornarà a sortir al carrer amb un nou itinerari per altres barris de la ciutat."La setmana entrant tornarem a sortir dissabte que ve. Farem una ruta per l’Eixample i el sud de la ciutat portant les nostres cançons una vegada més per tots els ciutadans".
El recorregut del 18 d’abril passarà per zones com el carrer del Doctor Balari, el Parc Taulí, l’avinguda de Barberà i la carretera de Barcelona, portant les caramelles al sud de Sabadell.
FOTOS DE DAVID CHAO: