Condemnen dos acusats de la peça 18 del 'cas Mercuri' per irregularitats en unes obres particulars a Sabadell

El titular del jutjat del penal 1 de Sabadell ha condemnat dos dels quatre acusats en la peça 18 de 'cas Mercuri' per irregularitats en unes obres particulars a la ciutat. Es tracta de l'oncle de l'exalcalde Manuel Bustos i president del Gremi de Constructors, Melquíades Garrido, a qui condemna a 3 anys i 22 dies de presó i inhabilitació i una multa de 5.030 euros per un delicte de tràfic d'influències; i l'exdirector d'Urbanisme a l'Ajuntament Manuel Somoza, a qui aplica la mateixa pena i hi suma la inhabilitació especial per a feina o càrrec públic durant 9 mesos.

A tots dos els condemna a assumir les costes processals. De la mateixa manera, absol els funcionaris Daniel González i Angelina Català, també acusats en la causa. La jutge dona deu dies a les parts afectades per a presentar recurs d'apel·lació. L'acusació popular i la fiscalia demanaven un mínim de dos anys de presó.

Els fets jutjats

Els fets, concretament, analitzaven si s'hauria aprofitat un permís d'obres per canviar la coberta d'un edifici per augmentar l'alçada i fer-hi una reforma. Tot i la denúncia dels veïns i el desplaçament al lloc d'una tècnica de l'Ajuntament de Sabadell, Garrido hauria explicat als treballadors que arreglaria la situació per la porta del darrere.

Així, ho va traslladar a Somoza, qui hauria mogut fils per resoldre l'expedient obert en benefici de l'oncle de l'exalcalde, segons les tesis prèvies. "S'ha acreditat a través de la prova exposada l'acte d'influència exèrcit, consistent en el contacte telefònic per a demanar que es deixi sense efecte l'ordre de suspensió provisional de l'obra", queda reflectit en la sentència.

Aquesta pressió s'atribueix a Somoza sobre un funcionari: "El benefici obtingut pel senyor Garrido va ser la continuació de l'execució de l'obra, de la qual era el constructor i tenia un interès econòmic directe", afegeix el text.

Els jutjats de Sabadell van acollir el gener passar les sessions de la peça 18 per una sèrie d'irregularitats vinculades a unes obres del carrer Fernando Poo de la ciutat, al barri dels Merinals, entre 2010 i 2011. En el punt de mira judicial hi havia el permís d'obres per canviar la coberta d'un edifici per augmentar l'alçada i fer-hi una reforma. La sessió de les conclusions de la peça del cas Mercuri el 3 de febrer va deixar vist per sentència el judici oral.