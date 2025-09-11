Amb la Diada, comença el curs polític a Sabadell: quines prioritats es marquen els grups municipals?

La Diada Nacional de Catalunya ha tornat a marcar l’inici del curs polític a Sabadell. Aquest matí s’ha celebrat al Parc de Catalunya la tradicional ofrena floral, amb participació institucional i d'una seixantena d'entitats sabadellenques. Aprofitant la cita, els portaveus dels grups municipals han fet balanç i han avançat les seves prioritats per als mesos vinents.
Eloi Cortés, portaveu del govern municipal, ha subratllat la voluntat del govern de continuar desplegant els projectes en marxa i d’apostar per la inversió en serveis públics i cohesió social. “Seguirem desenvolupant aquests projectes amb la idea d’invertir en allò que realment importa”, ha dit, tot recordant la inversió de sis milions d’euros en els centres educatius públics de la ciutat que va anunciar-se en l'inici de curs. Segons Cortés, l’objectiu és “fer arribar els recursos de la ciutat a les persones que més ho necessiten i a cada racó de la ciutat”.
Per la seva banda, Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell i soci de govern, ha centrat el seu discurs en la defensa de la llengua i la identitat catalanes, però també en la projecció econòmica de la ciutat. “Avui, més que mai, defensem que la llengua catalana està en perill i que des d’aquí a Sabadell també hem de posar el nostre granet de sorra per revertir aquest procés”, ha assenyalat. Alhora, ha posat èmfasi en els reptes de govern: “Volem fer de Sabadell una ciutat d’oportunitats, cohesionada i amb inversions a tots els barris, amb empreses i ocupació de qualitat”.
Oriol Rifer, portaveu de la Crida per Sabadell, ha alertat de reptes globals i locals que condicionen la política també de la ciutat. “Tenim una regressió de la llengua cada vegada més preocupant, també dins la pròpia institució, que va perdent pistonada”, ha lamentat, tot criticant el paper del govern municipal. Rifer ha situat l’habitatge i l’emergència climàtica com a eixos prioritaris: “Tenim una gent jove que no pot emancipar-se i, alhora, necessitem revertir la ciutat: més parcs, més arbres i deixar de ser una ciutat grisa per ser una ciutat verda, viva i amable per viure-hi tothom”.
Tot celebrant la bona participació ciutadana en l’acte de la Diada, Gabriel Fernández, portaveu d’ERC Sabadell, ha assenyalat que el nou curs ha de servir per fiscalitzar el govern. “És el moment d’exigir el compliment de tot això que van dir, que han presentat, on són totes aquestes coses que s’han aprovat?”, ha preguntat. Per al republicà, després de més de dos anys de mandat i amb una majoria reforçada, l’executiu local “ha de rendir comptes del que ha promès”.
Joan Mena, portaveu de Sabadell en Comú Podem, ha reivindicat un territori inclusiu i cohesionat, que defensi alhora drets socials i nacionals. “Hem de ser la Catalunya dels vuit milions, la Catalunya on cap tothom, per tant, la millor manera de combatre els discursos de l’odi i la xenofòbia”, ha assegurat. També ha posat l’accent en qüestions socials i laborals: “No podem fer indestriables els drets nacionals de Catalunya dels drets socials”, ha dit, mentre ha lamentat el rebuig a la reducció de la jornada laboral. Mena ha advertit que caldrà “defensar la llengua des de la transversalitat del catalanisme”.
Finalment, Cuca Santos, portaveu del PP, ha remarcat la necessitat que la Diada sigui una jornada oberta a tota la ciutadania i no apropiada per una part. “Lamentem que, any rere any, l’independentisme intenti apropiar-se dels símbols i de la identitat catalana, de la mateixa manera que d’altres pretenen apropiar-se dels símbols comuns d’Espanya”, ha declarat. Santos ha reivindicat la doble identitat catalana i espanyola: “No hi ha millor manera de ser espanyol que sent català”. La popular ha anunciat, a més, que el partit tornarà a celebrar el 12 d’octubre amb una carpa a Ca n’Oriac, “convidant tots els sabadellencs a compartir un aperitiu i a gaudir plegats d’una jornada festiva i de convivència”.