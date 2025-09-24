En Comú Podem reclama el pagament dels complements de festius i nocturnitat a la plantilla municipal

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem ha presentat una moció perquè l’Ajuntament reconegui i aboni a tota la plantilla municipal els complements de festivitat i nocturnitat en les pagues extraordinàries dels darrers quatre anys. La proposta arriba després que el Tribunal Suprem hagi dictat diverses sentències que reconeixen aquest dret, així com la seva aplicació durant les vacances, les baixes mèdiques i altres permisos retribuïts.
Els comuns recorden que els treballadors municipals són “una peça fonamental en la defensa dels serveis públics” i que el compliment del conveni laboral i dels drets reconeguts per llei ha de ser “una prioritat per a qualsevol administració”. La moció apunta que la plantilla —que inclou col·lectius com la Policia Municipal, conserges de centres cívics o personal d’equipaments esportius i culturals— té reconegut aquest complement en l’acord-conveni, caducat des de desembre de 2021.
Les sentències del Suprem de juliol i setembre de 2024 estableixen que no incloure aquests complements suposa una discriminació i, per tant, s’han d’aplicar també a les pagues extres i en situacions d’incapacitat temporal. A més, la jurisprudència del TJUE reforça aquesta interpretació en clau de dret comunitari.
Així, a través de la moció, Sabadell En Comú Podem reclama a l’Ajuntament, entre d'altres, que tanqui un acord amb la representació sindical abans de finals de 2025 sobre les pagues pendents.