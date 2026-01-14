Consulta les afectacions al trànsit per la passada de Sant Antoni Abat

Els principals carrers de l’eix central de Sabadell tornaran a omplir-se d’activitat aquest dissabte 17 de gener amb la celebració de la tradicional Passada de Sant Antoni, una de les festivitats més emblemàtiques del calendari hivernal. L’acte, organitzat per les Colles Vella i Nova amb la col·laboració de l’Ajuntament, ret homenatge a Sant Antoni Abat, patró dels animals, i simbolitza el despertar de la natura després del solstici d’hivern.
La jornada començarà de bon matí, entre les sis i les set, amb la concentració dels carruatges a les quadres de les dues colles, situades enguany al Passatge Clavé 4-12. Després de recollir els abanderats, a les 10 h està prevista la tradicional benedicció dels animals a la plaça del Taulí. Ja a la tarda, a les 15.30 h, els participants es tornaran a reunir per iniciar la Passada.
La comitiva arrencarà oficialment a les 17 h des de l’Eix Macià, a l’altura de la plaça de la Concòrdia. El recorregut passarà per alguns dels principals eixos viaris de la ciutat: Francesc Layret, la carretera de Prats de Lluçanès, l’avinguda de l’Onze de Setembre, la Via de Massagué, el passeig de Manresa, el passeig de la Plaça Major, la plaça del Doctor Robert i la Rambla fins a la cantonada amb la Gran Via, on finalitzarà. Aquest punt final és una de les principals novetats d’aquest any.
Es preveu que la Passada es doni per acabada cap a les 19 h. Tot seguit, els carruatges i cavalls iniciaran el retorn a les quadres seguint un itinerari específic per l’avinguda Barberà, el carrer Brutau, la carretera de Barcelona, la Ronda de Ponent, Joan Plans, carrer del Vallès i el mateix Passatge Clavé. Enguany, la comitiva l'encapçala la Colla Nova, mentre que la Banda Municipal de Música de Sabadell obrirà el seguici, com és tradició.
Afectacions al trànsit
La celebració comportarà diverses restriccions de mobilitat al centre de la ciutat. De 15 a 18 h, tall de trànsit a l’Eix Macià, entre la plaça de la Concòrdia i l’avinguda de Paraires. De 17 a 19.30 h, talls als carrers del recorregut de la Passada i afectacions als accessos secundaris. De 12 a 22 h, reserva parcial d’aparcament a la zona blava del carrer Pi i Margall, davant de l’Escola de la Creu Alta. D'altra banda,els carrers transversals s’aniran tallant de manera progressiva al pas de la comitiva.
Per aquesta edició s’han establert també dos controls veterinaris: el primer, de 12 a 15 h, a les quadres del Passatge Clavé 4-12. El segon, de 16 a 16.45 h, a l’Eix Macià, adreçat als participants sense inscripció prèvia. Als punts de control, els veterinaris verificaran la documentació dels animals, comprovaran les seves condicions físiques i revisaran que el pes dels carros s’ajusti a la normativa municipal. També es disposarà de punts d’abeuratge per garantir la correcta hidratació dels èquids, tant al començament com al final del recorregut.