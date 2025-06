Consulta aquí les notes de la Selectivitat 2025

Les notes de les Proves d'Accés a la Universitat ja estan disponibles al portal d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya. Per accedir a saber els resultats cal introduir DNI, NIE o passaport i és el mateix enllaç on hi haurà disponible la preinscripció universitària fins al pròxim 30 de juny. Es podran escollir entre un i vuit estudis universitaris, ordenats segons la preferència de cada estudiant i, per saber la nota final, s'ha de calcular el percentatge corresponent a la nota final de la Selectivitat més la del Batxillerat, tenint en compte les ponderacions en funció del grau al qual es vulgui accedir, ja que varia.

Calendari a partir d'ara

La primera assignació, posterior a la preinscripció universitària, sortirà el dia 11 de juliol, quan, alhora, també se sabran les notes de tall de cadascuna de les carreres universitàries. Una vegada se sàpiga l'assignació, els estudiants podran matricular-se a la universitat assignada entre els dies 15 i 18 de juliol i, en cas de rebutjar aquesta primera opció, hi haurà una segona oportunitat a partir del dia 24 de juliol i així successivament fins a les deu assignacions, fins a final d'octubre.