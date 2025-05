La fi de les restriccions no dispara el consum d’aigua

Sabadell no consumeix més aigua que fa un any tot i que ara ja fa un mes que s’han aixecat les mesures restrictives. Algunes fonts ja tornen a funcionar amb horari regulat i utilitzen aigua regenerada

L’aixecament de les restriccions per la sequera dels últims anys no ha tingut un impacte negatiu en el consum d’aigua a Sabadell, com a mínim, ara que s’ha complert un mes des que es van eliminar a principis d’abril. A final del mes d’abril el consum d’aigua per habitant i dia a la ciutat va ser de 147 litres, un 2,6% menys que el mateix mes de l’any passat (151), i és el menor consum des del passat mes de gener. Des d’aleshores, el consum per habitant i dia s’ha anat reduint des de 168 l/h/d del gener, 155 el febrer, 156 al març i 147 a l’abril.

El director general d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, atribueix el descens del consum a factors com la Setmana Santa, que enguany va caure en el mes d’abril i el 2024 al març. “El mes d’abril ha sigut Setmana Santa, Sabadell es buida i l’efecte d’aquests dies també fa baixar la dotació mensual del mes. En números absoluts, tot i l’aixecament de restriccions, el consum el mes d’abril ha baixat respecte a l’any passat”, apunta Jordan. Respecte al primer trimestre de l’any passat, el consum d’aigua ha pujat un 4,5%, i Jordan remarca “augmenta el consum d’aigua de la ciutat, però de manera molt raonable i sostenible i molt per sota de registres d’altres ciutats del nostre entorn, algunes d’elles ja superen els 200 litres per habitant i dia. La dotació mitjana dels municipis Ter Llobregat se situa en 170 litres/habitant/dia”. La dotació fa referència a la suma de tots els consums: domèstic, comercial, industrial, municipal i altres factors com l’aigua no registrada i les fuites.

Les llars sabadellenques van consumir pràcticament el mateix volum d’aigua entre març de 2024 i març de 2025, uns 2 milions de metres cúbics, amb una diferència del 0,59%.

Fonts en marxa

El passat divendres 16 de maig l’Ajuntament va reobrir les fonts del passeig de la Plaça Major i les de les places de Sant Roc i Catalunya tancades per les restriccions per la sequera dels últims dos anys. Les fonts funcionaran en horari d’estiu —fins al setembre— de 10 a 14 h i de 17 a 21 h. Les que es poden il·luminar, com les del Passeig i les places de Sant Roc, Catalunya, Creu de Barberà i de la Concòrdia, l’horari de tarda s’allarga fins a les 22 h entre setmana i fins a les 23 h els divendres i dissabtes. Els jocs d’aigua del nou parc de les Aigües, a Can Llong, obriran de juny a setembre de 10 a 20 h cada dia. En les pròximes setmanes es preveu obrir les fonts de les places de la Concòrdia, Dones del Tèxtil, Pi, Creu Alta, Llívia i Pi-pi, algunes de les quals requereixen reparacions addicionals.

Paral·lelament, tant Aigües Sabadell com l’Ajuntament remarquen la voluntat d’ampliar l’ús d’aigua regenerada i freàtica amb l’ampliació d’aquesta xarxa per tal que el 20% d’aigua que s’utilitza a la ciutat tingui aquest origen, per exemple, per les fonts, el reg o altres usos que no són de consum humà.