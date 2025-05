Recaptació de rècord en la tretzena 'Corro contra el càncer'

La tretzena edició de la 'Corro contra el càncer' va ser una de les més satisfactòries per a l'organització. La cursa, celebrada el passat mes de març, va aplegar més de 1.900 corredors (o caminants) en la multitudinària sortida des de la plaça de la Creu Alta. El dijous passat, dos mesos i mig desprésde l'esdeveniment, WeRun va passar revista del més destacat que va deixar l'edició d'enguany. En un petit berenar a peu dret a l'auditori de l'EsDi, els organitzadors, voluntaris, col·laboradors i membres de l'Associació contra el Càncer van aplegar-se per tancar definitivament la cursa.

Més enllà dels petits reconeixement que el president de WeRun, Aleix Ribell, va entregar als representants de l'Ajuntament i el Banc Sabadell per la seva predisposició i ajuda, el moment més esperat va ser el moment de desvetllar la recaptació. En el ja tradicional xec gegant, Ribell va mostrar la xifra que va deixar tothom bocabadat i que fins i tot va provocar certa emoció a la sala: 15.526 euros en una edició de rècord.

Per contextualitzar, la participació respecte al 2024 va pujar en uns 200 inscrits, tot i les inclemències meteorològiques de la data, i més significatiu encara és que la recaptació va pujar en gairebé 2.500 euros. Un autèntic èxit. "Ja vaig dir a la presentació que l'objectiu d'enguany era superar els 15mil euros i ho hem pogut aconseguir", deia Ribell. D'aquesta manera, ara sí, es dona per finalitzada la tretzena 'Corro contra el càncer' i des de l'organització ja es posen la granota de fer feina per continuar creixent i potenciant el multitudinari producte.