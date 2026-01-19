ARA A PORTADA

Demanen nou anys de presó per un home que en va apunyalar un altre per parlar amb una amiga seva

Els fets van ocórrer a Sabadell el 2024

  • Vehicle d'una patrulla dels Mossos d'Esquadra -
Publicat el 19 de gener de 2026 a les 10:44
Actualitzat el 19 de gener de 2026 a les 10:45

L’Audiència Provincial de Barcelona jutja una persona acusada d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa per uns fets ocorreguts a Sabadell l’any 2024. Segons l’escrit del fiscal, l’acusat es trobava amb diversos amics al domicili d’una amiga, on estaven consumint drogues i alcohol. En un moment donat, en veure la víctima amb aquesta amiga, el processat es va dirigir a la cuina de l’habitatge, va agafar un ganivet i va assestar una punyalada a la víctima, qui no va acabar morint. 

El Ministeri Fiscal considera els fets constitutius d’un delicte d’homicidi en grau de temptativa i sol·licita per a l’acusat una pena de nou anys de presó. El judici se celebra a l’Audiència Provincial de Barcelona, que haurà de determinar la responsabilitat penal de l’acusat a partir de les proves i declaracions practicades durant la vista.

