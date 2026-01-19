ARA A PORTADA
El CE Sabadell sap patir davant del Teruel i es consolida al capdavant de la Primera Federació Marc Segarra Rodríguez
Sabadell vol fer un pas en el tractament de la depressió: "La teràpia electroconvulsiva és útil, però pot provocar pèrdues de memòria" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El Vallès Occidental, la comarca més afectada per l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana Redacció
Demanen nou anys de presó per un home que en va apunyalar un altre per parlar amb una amiga seva
Els fets van ocórrer a Sabadell el 2024