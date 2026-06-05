Desmantellada una xarxa de venda d’armes prohibides vinculada a una investigació de Sabadell

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir el passat 8 de maig a Palma de Mallorca un home de 27 anys per la seva presumpta relació amb la distribució i venda il·legal d’armes prohibides i per un delicte contra la salut pública. La investigació, tutelada per la Plaça 4 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Sabadell, ha permès acreditar que l’investigat obtenia les armes de la República Txeca per a la seva posterior distribució. Una vegada les tenia en el seu poder, les promocionava a través d’Internet, mitjançant aplicacions de missatgeria instantània on exposava el seu catàleg d’armes, per, posteriorment, enviar-les als compradors finals, molts d’ells captats a través de diferents xarxes socials.
El tipus d’armes que oferia eren punys americans, defenses extensibles i dispositius conductors d’energia – coneguts com a tasser–, entre altres. Totes elles són considerades armes prohibides segons el Reglament d’Armes, per la seva perillositat. L’enviament el realitzava per mitjà de serveis de paqueteria adreçada als domicilis dels compradors i els pagaments s’efectuaven utilitzant proveïdors de serveis de pagament o transferències bancàries. En l’operatiu policial, que va tenir lloc el 8 de maig, es va fer una entrada i escorcoll al domicili de l’investigat, a Palma de Mallorca. Allà els agents van intervenir part del material il·lícit posat a la venda com ara esprais de gas pebre, defenses elèctriques, punys americans, navalles automàtiques o defenses extensibles. A més, van localitzar nombrosos productes anabolitzants.
El detingut, que no comptava amb antecedents, va passar a disposició judicial el 9 de maig davant el Jutjat d’Instrucció de guàrdia de Palma de Mallorca. Se li atribueixen delictes de tinença i tràfic d’armes prohibides i contra la salut pública.